【大嶼山交通】有議員促開闢貫通大嶼山南北新幹道　陳帆指會從宏觀角度研究

▲ 運輸及房屋局局長陳帆出席立法會會議。（陳永康攝）

大嶼山南部現時主要利用東涌道連接大嶼山北部和對外的交通。立法會議員劉業強指，每當東涌道發生山泥傾瀉或交通意外，嶼南區內及對外交通便陷入癱瘓，促政府開闢一條貫通大嶼山南北部的新幹道。運輸及房屋局局長陳帆回應指，政府會從宏觀角度研究大嶼山，包括梅窩、東涌及大澳的交通接駁需要，並建議可供進一步探討的現有道路網絡優化方案。

陳帆表示，為改善南大嶼山道路的行車情況，運輸署聯同路政署於2018年沿嶼南道及羗山道已完成21項擴闊路面及改善行車道彎位的工程。為進一步加強南大嶼山的道路安全，上述兩個部門現正準備開展多項改善工程，包括沿羗山道及大澳道進行改善及擴闊路面、改善行車道彎位、以及增設交通標誌及道路標記工程。

此外，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處正進行《檢視大嶼山的交通運輸基建網絡及旅客接待能力的研究》，當中會審視南大嶼山的交通運輸及探討可行的改善措施，包括區內道路及碼頭設施可能的改善工程、可行的綠色交通運輸方式及評估大嶼山的旅客接待能力。有關研究結果和建議預計於今年第4季完成，並會作為大嶼山策略性交通規劃的參考。

至於往返嶼南的專營巴士服務方面，運輸署一直與嶼巴就嶼南地區的專營巴士服務，特別是長假期期間及週末繁忙時段的情況保持密切溝通，並不時檢視各路線的服務水平。如有需要，嶼巴會適時調配額外車輛及增加班次，以靈活應付乘客需求。

根據運輸署今年農曆新年長假期前後進行的實地調查，4條來往嶼南主要景點的路線在最繁忙時段期間加密班次至每條路線各自少於5分鐘一班，而最高平均載客率由約3成至9成不等。根據運輸署的評估，綜觀現時嶼南的巴士服務情況，除在個別需求較高時段的候車時間會較長外，大致可滿足乘客的需求。運輸署會繼續密切留意乘客需求的情況，適時與嶼巴調整有關巴士服務。

現時大嶼山南部有3個公共碼頭納入由土木工程拓展署統籌的「改善碼頭計劃」，當中二澳碼頭的設計工作正在進行，並計劃於2022年向立法會申請撥款批准及動工；而大澳公眾碼頭及萬角咀碼頭的工程可行性研究亦已於今年5月展開，預計於2022年底完成。

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記者：陳子謙