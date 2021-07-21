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【鄭州暴雨】楊受成父子率英皇藝人捐出1,415萬人民幣　支援河南救災

社會 15:22 2021/07/21

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楊受成宣布集團捐出1,360萬元人民幣，支援河南救災。（資料圖片）

英皇集團今（21日）宣布，通過「英皇慈善基金」捐贈人民幣1,415萬元，支援河南防汛搶險救災工作，捐贈主要用於保障當地群眾人身安全、採購救災物資，全力助力政府與社會各界抗洪救災，務求盡快幫助受災同胞，希望他們平安渡過難關。

英皇集團管理層聯同旗下藝人，也有份捐款，金額將不斷更新。其中楊受成及楊政龍父子共捐出人民幣1,000萬、謝霆鋒人民幣100萬、陳偉霆人民幣100萬、容祖兒人民幣50萬、蔡卓妍人民幣50萬、鍾欣潼人民幣30萬、李克勤人民幣30萬、惠英紅人民幣30萬、溫碧霞人民幣20萬、周勵淇人民幣5萬。

河南省昨日遇暴雨，多地降雨量創歷史新高，其中省會鄭州市在下午一個小時內降雨量達201.9毫米。水浸成澤國，地鐵全綫停駛，部分地區用電中斷，洪水湧入地鐵車廂，乘客一度受困。

從網上流傳影片顯示，水深及乘客胸口位置，月台位置更疑有多人倒地。當局證實，地鐵水浸事件造成最少12人死亡，5人受傷送院。

因應鄭州暴雨災情慘重，國家防總啟動防汛三級應急響應。河南氣象局表示，鄭州降雨量破歷史新高，強降雨仍然持續。

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責任編輯：吳卓峰

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