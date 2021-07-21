【MIRROR成員】盧瀚霆5年前出櫃訪問被翻炒　神徒支持Anson Lo性取向

▲ Anson Lo因為人氣勁，連舊聞都被注意。

有「教主」之稱的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），最近因為劇集《大叔的愛》人氣急性，在劇中飾演溫柔體貼的凌少牧，而遭網民再度熱烈討論Anson Lo的性取向。近日有網友翻出一段於2016年的訪問，Anson Lo與當時的舞蹈員男友Kalok公開認愛。

自從Ansno Lo參加《全民造星》出道後，已經多次被翻出一張與男性嘴對嘴親吻的照片，一直盛傳照片中的男子是他的舊愛，二人同為舞蹈員，情投意合而相戀。直到去年底和最近再次被翻出該張舊照，Anson Lo與經理人花姐（黃慧君）一直以來未有就性向問題作出回應，只希望大家能夠集中關注Anson工作方面的事。

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舊訪問被翻出

近期因為BL劇集《大叔的愛》引起迴嚮，在劇中飾演同性戀的Anson Lo再被質疑他的性取向，雖然他曾於訪問中提及就學時期暗戀女生的故事，但仍有不少網民手執Anson與男舞蹈員親嘴的照片，指他是同性戀者。

日前有網民翻出早於2016年，還是舞蹈員的Anson Lo與Kalok以情侶身份接受訪問，當中有多張二人拍拖時的甜蜜照片，並分享二人相識、相戀的經過。Kalok透露對Anson一見鍾情，並決定落力追求對方，而Anson因為對方的成熟體貼而慢慢對Kalok產生好感。

獲得家人接受

Anson Lo在訪問中透露，早在跟Kalok拍拖前一年，已經確定自己是同性戀，但Kalok與Anson認識時，還在跟女生拍拖，而Anson令他由愛情中被動的人變成主動去追求對方。

講到家人方面，Anson Lo表示家人猜到他跟Kalok是情侶關係，由起初不被接受，到後來了解到家人擔心性向會影響他的工作，雙方談到哭了起來，同時亦打隔膜打破，令家人接受了他跟Kalok的戀情。

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神徒支持偶像

近日被媒體翻出這段訪問的同時，亦爆出Kalok已經結交新歡。於2016至2017年期間Kalok發放了不少與Anson的照片，但自2018年便沒有再見到其蹤影，近年Kalok的合照對象換成新歡，該名新歡與Kalok和Anson亦有合照，相信三人擁有共同圈子。

就Anson Lo當年直認同性戀身份一事，其所屬公司ViuTV回應：「Anson現階段專注工作，私人事不作回應。」

至於其經理人花姐，在社交網站轉貼一段英文「心靈雞湯」，意指：「你不能控制所有事，有時需要放鬆心情、保持希望，事情就會迎刃而解，放手並讓事情發生吧。」未知是否就此事作出回應。

Anson的歌迷「神徒」對於偶像曾認出櫃一事，都表示接受和支持，並指不論「教主」喜歡誰，自己都一樣喜歡他。亦有神徒表示這全是舊聞，身為神徒怎會不知道和不接受。亦有《大叔的愛》劇迷搞笑回應：「田田知唔知道？」

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