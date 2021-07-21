【阻差辦公】涉除口罩吸煙拒出示身分證　外賣員否認阻差辦公罪

▲ 涉除口罩吸煙拒出示身分證，外賣員趙康勝否認阻差辦公罪。(林欣樂攝)

外賣員涉於去年國慶日在銅鑼灣沒有佩戴口罩及拒絕出示身份證，事後被控2罪，他否認其中的1項阻差辦公罪，今（21日）於東區裁判法院開審。警員供稱，當日看見被告在街上拉下口罩吸煙，遂要求被告出示身份證等，準備作出票控，但被告不予理會。

被告趙康勝（21歲）被控違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（俗稱口罩令）及阻差辦公2罪。被告早前已承認違反「口罩令」，但否認阻差辦公罪。

被告承認於2020年10月1日，在公眾地方，即銅鑼灣怡和街1號外，無合理辯解下沒有一直佩戴口罩；另否認於同日同地，阻礙依法執行公務的警長58861辦公。

警長余東昇（音譯）今供稱，案發當日他身穿防暴裝在怡和街崇光百貨外執勤。現場指揮官以大聲公向被告方向發出違反「口罩令」的警告，余隨即發現被告與另1名女子，在垃圾桶旁沒有戴好口罩及正在吸煙，而被告並無理會指揮官的警告，轉過身繼續吸煙。

▲ 警長余東昇（音譯）今供稱，案發當日他身穿防暴裝在怡和街崇光百貨外執勤。(林欣樂攝)

余隨即上前要求被告出示身份證及向他索取住所地址擬票控，後來被告情緒激動，余再次要求以上資料，但被告取出手機，余澄清並非向他取手機，而是要身份證等。余指被告仍大吵大鬧及辱罵警察，另1名警長多次警告他若不服從會以阻差辦公拘捕，被告仍然不理會，警員則用合適武力將被告制服。

余又指，被告表現從來不合作，令他無法發出599I 「口罩令」傳票。被告聞言即在庭上大喊「我提醒你唔好作假證供呀！你吹水都跟劇本吖！」裁判官黃雅茵即勸被告保持冷靜，靜下來聽證供。

庭上播放現場片段，余供稱期間曾「㩒」住被告拿電話的手，被告出聲反問「㩒住定捉住呀？」被裁判官再次提醒不要發言。

辯方在盤問階段時指，片段中聽不到余有叫被告出示身份證，余同意，但指他當時以正常聲量說話，只是片段錄不到。辯方又指，片段中拍到被告曾一度大叫「你唔好搶我電話」，辯方質疑余當時想拿走被告電話，余否認說法。

辯方指片段可見余曾摸被告手機的屏幕，余則表示是想查看手機如何運作，並否認其真正目的是想拿走被告手機。案件下午續審。

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記者：林欣樂