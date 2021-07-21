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【會期中止】今屆立法會會期10月30日中止　同日換屆選舉提名期開始

政治 15:33 2021/07/21

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今屆立法會會期將於10月30日中止。（經濟日報資料圖片）

今屆立法會原訂去年結束，但因疫情推遲選舉，任期延任不少於一年。特首考慮相關選舉法例及過去選舉做法後，已指明今年10月30日，為第6屆立法會會期中止的日期。

政府發言人表示，是考慮到12月19日舉行立法會換屆選舉，而選舉提名期將訂於10月30日開始，需要確保所有候選人，包括現任立法會議員，在平等基礎上競選。有關會期中止日期的公告，會於後天刊憲。

另外，政務司司長李家超亦去信立法會主席梁君彥，交代會期中止日期。他在信中指，為避免現任議員，在選舉期間較其他候選人享特殊優勢，所以特首認為，隨選舉提名期開始，第6屆立法會會期應同時中止，與第5屆立法會會期中止的安排相同。

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記者：陳宛彤

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