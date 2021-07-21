【語文學習】看電視有助學地道語言？　幼園教育總監：過度視覺刺激令幼兒難專注

▲ 過度視覺刺激令幼兒難專注靜態學習。（iStock圖片）

很多研究已指出，幼兒過早接觸電子產品，對其視力、專注力、溝通能力、社交能力等發展均有不良影響。但卻有家長誤以為孩子愈早接觸電子產品，有助他們學習語文。曾經亦有家長問筆者，聽說聽歌、看電視有助學習語文，因為能以較地道的方式，自然地接觸語文，那麼幼兒「看電視不是同樣有助語文學習」嗎？筆者認為聽歌、看電視，確能以較輕鬆、地道的方式接觸語文，有助加強語文學習能力，但重點是「學習對象的年齡」與「接觸的內容」。

如果是青少年、成人，其基本能力如視力、專注力、溝通能力、社交能力等已得到穩定發展，那麼聽歌、看電視這些外來的刺激學習方式，對學習語文無疑有一定的幫助。但對幼兒而言，尤其2至6歲，正正處於語言學習的黃金時期，其語言學習的方式、日常接觸到的語境對其整體發展都有關鍵性作用。

看電視屬單向接收方式，並不適合2至6歲幼兒的發展需要。按此時期的幼兒發展規律，幼兒需要多接觸實物實景，從親自動手中獲取知識，而電子屏幕則未能配合此等學習需要。幼兒只能單向接受電子屏幕提供的影像，而過度的視覺刺激，久而久之更會令幼兒難以專注於靜態形式學習。

家長以為幼兒可以從電視中學習語文，但往往忽略了語文學習是包含聽講讀寫，以及人與人之間的溝通互動。電視形式既難做到全面的語文訓練，其內容如詞彙、句式，以致節目內容等亦難以確保適合幼兒觀看。

簡單而言，即使看似適合幼兒年齡層觀看的卡通片，內容亦不見得一定適合幼兒觀看、不見得有教育意義，更遑論其他成人節目了。我們知道幼兒能從閱讀繪本中獲取知識、建立價值觀，但看電視即較難讓幼兒達此效果。

2至6歲的幼兒，一天中約4至6成的時間應為睡眠時間，餘下時間若花於看電視、電子屏幕產品，自然減少了與人相處、溝通的互動時間。家長宜多與幼兒進行親子活動，鼓勵幼兒多閱讀、自由探索、鍛練體魄，作全面的健康發展。

原文刊載於香港經濟日報專欄「博士童行」，題為《看電視有助語文學習？》

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