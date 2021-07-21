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【防疫抗疫基金】政府已向運輸業發放約55億元補貼　陳帆稱未有計劃延長各項措施期限

社會 15:44 2021/07/21

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運輸及房屋局局長陳帆出席立法會會議。（陳永康攝）

政府早前透過「防疫抗疫基金」向運輸業界提供財政支援，包括燃料補貼。截至今年7月2日，政府已向運輸業界發放合共約55億元補貼，包括7.5億元的燃料補貼，當中專營巴士和電車，及本地渡輪已完成發放補貼，各佔約3.5億元及4,700萬元；的士及公共小巴則佔約3.5億元。

立法會議員易志明指，部分公共交通工具未能申領燃料補貼，政府有否考慮向營運商提供額外一筆過補貼。運輸及房屋局局長陳帆回覆指，現階段未有計劃延長上述「防疫抗疫基金」下的各項措施的期限，會繼續與相關部門共同密切關注疫情發展及業界的營運環境，並與業界維持緊密聯繫。

陳帆又指，除了燃料補貼，政府亦在首三輪的「防疫抗疫基金」下向運輸業界提供不同類型的一筆過補貼，以及透過「保就業」計劃，向公共交通營辦商提供員工工資補貼，並在合適地段撥出地方讓閒置的非專營巴士、學校私家小巴及的士作短期停泊。

此外，政府亦豁免了2019年12月30日至今年12月29日期間的商用車輛牌照、因續領車輛牌照所需的車輛檢驗、客運營業證，以及客運營業證證明書的費用。這些措施有助減輕業界的財政負擔，包括在疫情下未能維持正常運作的營運商。
 
陳帆表示，隨着社交距離措施逐步放寬，市民的生活逐漸回復正常，政府相信市民出行的數字將會進一步上升，運輸業的營運環境亦會有所改善。

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責任編輯：陳子謙

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