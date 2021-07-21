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【大型調查】家計會正進行青年與性研究調查　料8月中完成

社會 15:45 2021/07/21

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家計會宣布正進行每5年一次「青少年與性研究」調查。（資料圖片）

香港家庭計劃指導會今日（21日）宣布，現正進行「青少年與性研究2021」，屬於每5年一次的全港性大型調查，探討青少年在家庭關係、心性發展與健康、戀愛、結婚及懷孕等方面知識、態度及行為，與及過去40年趨勢。這次調查結果將為本港青少年的社會服務發展、以及政策制定，提供寶貴數據及參考資料。

「青少年與性研究」分為兩部分，第一部分是在中學校內向中一至中六學生進行問卷調查；第二部分是校外調查，以網上問卷形式訪問數千名18至27歲青少年。

家計會已委託精確市場研究中心（Consumer Search Group) 代為執行校外調查。事前各被訪者均會收到由精確市場研究中心發出之電郵，邀請被訪者完成需時約25分鐘的網上問卷。

該部分調查預計於8月中完成，家計會呼籲被訪者合作提供資料，協助調查順利完成。所有收集得來的問卷及資料均絕對保密。一切資料只會作統計用途，而不會作個別分析，以確保被訪者身份保密。市民請留意，家計會或調查公司均不會以電話聯絡或訪問被訪者。

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責任編輯：吳卓峰

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