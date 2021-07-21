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【立法會】議員促打擊網上虛假資訊　徐英偉：正參考海外例子研究處理方法

政治 16:33 2021/07/21

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徐英偉表示正研究如何打擊假新聞。（陳永康攝）

立法會以38票支持、2票反對，通過「立法打擊網上虛假資訊」的議員議案，民政事務局局長徐英偉表示，西方民主社會亦要處理假資訊問題，否則管治會出現困難，有些會集中處理選舉過程，有些則較廣泛。他稱，港府正參考海外政府的相關法例進行研究，看如何配合香港的實際情況，以堵塞漏洞，但由於本屆政府和立法會任期有限，未來幾個月未必能將相關法案提交至立法會，但強調會儘快做，認真做。

徐英偉表示，過去兩年社會動盪和疫情肆虐，網上出現很多假新聞、假資訊，而該現象不是香港獨有，他指政府一直密切關注坊間訊息，一旦發現有虛假訊息廣泛流傳，就會透過不同渠道澄清。他強調，互聯網非無法可依的虛擬世界，任何鼓吹他人犯法或網上欺凌等行為，都會受到監管，在網上發表不當罪行亦可能觸犯法例，不同媒體在本地法例下都會受到本地法例的規管。

保安局局長鄧炳強亦表示，現時部分假消息已植根於社會，埋下治安的隱患，他舉例指，7.1襲警者，正正受網上虛假資訊影響。他希望，政府期望市民用雪亮的眼睛認清事實的真相，不要輕信假消息，亦不要直接或間接地助長暴力。

動議議案的民建聯葛珮帆指，雖然現時已有相關法例和港區國安法規管煽動行為，但虛假消息未有減退的跡象，並導致民意出現兩極化，市民媒體素養下降，認為政府有迫切性，參考外國做法立法打擊虛假資訊，又建議法律要有針對性，加強阻嚇力。

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記者：林曉君

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