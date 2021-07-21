【港鐵票價】陳帆稱少於2%港鐵行程組合出現「短貴長平」　料3年內可處理一半

▲ 屯馬綫於上月27日全線通車，令港鐵票價出現「短貴長平」的問題。（資料圖片）

屯馬綫於上月27日全線通車，但因為新綫接通西鐵綫、馬鞍山綫、觀塘綫等鐵路，令港鐵票價出現「短貴長平」的問題。運輸及房屋局長陳帆表示，在整體港鐵網絡超過4,000多個行程組合中，只佔少於2%的組合出現「短貴長平」問題，預料未來3年港鐵票價可以調整，3年內可處理一半票價組合問題。

陳帆指出，屯馬綫全線通車後，連接多條現有鐵路線，包括原有的西鐵綫和馬鞍山綫，以及東鐵綫。這些路線的票價早於兩鐵合併前，已按本身的票價結構釐定。當中東鐵線早於1910年已經投入服務，本身的票價釐訂有其歷史因素，加上涉及本地及過境服務，故此其票價結構難以與其他鐵路線作直接比較。因此，港鐵重鐵系統現有路線或將來落成的新路線，任何涉及東鐵綫、前西鐵綫及前馬鞍山綫的車站，其車費均會受這些路線本身的情況影響。

他續指，每當有連接或貫通現有鐵路線的新鐵路線通車時，乘客的行程或會有所改變。港鐵在釐定新路線的車費時，會以不改變現有路線的車費為大前提，因此新鐵路線的票價會受原有鐵路網絡的票價結構所限制，部分車程或會出現「短貴長平」情況。

陳帆稱，港鐵所有鐵路共有4000多個票價組合，當中少於2%出現「短貴長平」的情況，即只牽涉約80個票價組合，當中一半的車票差距少於1元，根據現行的票價調整機制，假如港鐵往後3年要作出調整票價，相信能夠理順超過一半的路線。

他又指，在情況未改善之前，政府要求港鐵透過轉乘及月票優惠等，盡量減低對市民的影響，當局亦擴大公共交通費用補貼計劃的補貼範圍，根據6月的最新數據，每月共有305萬名市民受惠。

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責任編輯：陳子謙