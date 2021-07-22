【遺體修復師】盡力為十幾周流產胎兒整理遺體　伍桂麟助失胎父母見孩子完整一面

▲ 遺體修復師伍桂麟會為流產胎兒提供殯葬服務，助失胎父母見孩子完整一面。

「香港每年約有4萬多人死亡，而失胎人數近一萬，但不是很多人知道。」遺體防腐師及遺體修復師伍桂麟（Pasu）入行殯儀業多年，一雙巧手曾為多具遺體整理儀容，有跳樓輕生的好朋友，也有不足24周（約5.3個月）的流產胎，對逝去的大小生命展現最後關懷和尊重，讓家屬摯親得以釋懷。

▲ 伍桂麟（Pasu）是一名遺體防腐師及遺體修復師。（黃建輝攝）

今年Pasu離開工作了11年的中大醫學院，毅然在深水埗創立殯儀社企「一切從簡」，致力向大眾推廣生死教育，協助弱勢基層處理身後事宜。

流產嬰是Pasu關注的議題之一。在香港，以往未滿24周流產胎只被視作醫療廢物，若父母沒有領回，就會棄置在堆填區。曾經在殯儀館兼職做遺體防腐的Pasu表示，失胎父母過往很難找到殯儀火化服務：

以前父母就算多想領回失胎，都很難找到殯儀做。因為收益比較少，一些人對嬰胎有忌諱，有些家長想做都做不到。

想為失去的孩子盡一點心意，有些父母只能偷偷使用寵物火化服務，但要將胎兒及寵物放在一起，Pasu直言其實是很沒有尊嚴的做法。

在一班有心人極力爭取下，政府在2019年4月終於選址粉嶺和合石，成立首個公立墓園「永愛園」，讓24周以下的流產胎兒得以安葬，失胎父母才略感釋懷。

▲ 用來安放流產胎兒的小盒子。（林綺虹攝）

本身也是一名爸爸的Pasu，會為流產胎兒提供殯葬服務，訪問當天Pasu向記者展示一個小小的長方形盒子，內裡裝著一個人形木偶、兩隻小熊布公仔、動物圖案木牌等……而這個小盒子，其實就是流產胎兒下葬前的容身之處。

刮宮出來的胎兒這麼小，散了出來，分分鐘是血肉模糊。有些是散了、肢離破碎、甩手甩腳也會有。

15、16周的胎兒已可略見人形，當Pasu進行服務時，如果知道胎兒外貌是完整的，就會拿出來清潔，重新包好再放回去。倘若真是散了，也會盡量嘗試整理一下。

▲ 「一切從簡」的店內放有許多小擺設，象徵親子。（林綺虹攝）

Pasu整理過的流產胎兒中，最小僅得10幾周。他憶述，以前的殯儀仵工會將整個胎兒拿出來再放入盒中，最多直接送去火化，基本上不會拿出來整理：

我就不會害怕這些，我做成年人幾十層樓跳下尋死，也是這樣做。不過當換成嬰兒時，家人就算不會瞻仰，起碼會知道有個可信的人已幫他做了這件事。 我重新包好，起碼對父母來說都是心安理得，已經找了合適人選幫忙做類似「入殮」儀式。

傳統習俗上，懷胎不足3個月是不能對外宣布，導致一些準媽媽由懷孕到流產，身邊人可能也毫不知情。Pasu體諒這種心如刀割、不能宣之於口的痛楚，讓不能順利出生的孩子有一個好的入葬，足以稍稍慰藉準媽媽破碎的心：

24周以下失胎經歷，父母「硬食」機會很高，對於媽媽情緒有很大影響。如果整個過程幫助她過度，有好的送別給嬰兒，她會復原得好一些。

部分流產胎兒若身體比較完整，父母其實也可以見最後一面。Pasu表示之前服務過的個案中，都是爸爸望比較多，媽媽再望就太傷心，但他始終不能排除這種「想見」的可能性：

我不是真的要修復他，那麼小的嬰兒。不過盡量包好，你始終不排除家人是想望一望。就算他的身體已殘缺，我包著時漏隻手仔出來都好，家人都比較想見到他完整的部分。

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記者：陳昊淋