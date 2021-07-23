【東京奧運】開幕禮「富士山」化身聖火盤　網球運動員大阪直美點燃聖火象徵賽事正式開始

▲ 網球運動員大阪直美點燃聖火。（新華社）

東京奧運開幕禮於今日（23日）本港時間晚上7點，在日本東京新國立競技場舉行。由於新冠肺炎疫情持續，東京奧運開幕禮不會安排觀眾入場，出席嘉賓人數也由1萬人大減至約950人。

來自205個國家及地區的近6,000名運動員參加開幕禮。場館設計可容納6.8萬人入場觀賞開幕禮，但日本政府因應疫情收緊嘉賓人數至950人。日本預計有150人出席，包括德仁天皇﹑首相菅義偉﹑東京奧組委主席橋本聖子及東京都知事小池百合子等。

在38位日本自衛隊隊員協助舉行升旗禮，日本「國民歌姬」MISIA現身，領唱日本國歌「君之代」。MISIA是著名R&B歌手在過去兩年大除夕的《紅白歌唱大賽》均擔任壓軸表演者，在日本樂壇頗有地位。過去主唱不少日劇主題曲，最為人熟悉包括日劇《大和撫子》主題曲《Everything》。

港隊及其他國家代表隊進場情況，即看:

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即看點燃聖火一刻及表演：

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今屆奧運開幕禮的主題是「情同與共」（United by Emotion），東京奧組委希望所有人都能通過運動員的競技感受同樣的情緒，更相信運動可打破語言、文化等界限來團結世界，包括共同對抗新冠肺炎。

運動員、官員和教練等人宣誓後，今屆奧運就會正式開幕。當聖火抵達現場並點燃後，現場會進行一場文藝表演，也會保留煙花環節。運動員入場儀式的背景音樂全部來自於日本研發、在全世界頗受歡迎的電子遊戲，包括《Final Fantasy》、《Chrono Trigger》、《Ｍonster Hunter》、《勇者鬥惡龍》、《實況足球PES》、《超音鼠》等主題曲，相信令不少人驚喜。

有日本媒體早前引述多方消息報道，東京奧運開幕禮將糅合日本動漫遊戲元素。有日本民眾指聽到開幕場地傳出動漫音樂。

港隊奧運代表焦點運動員，即看：

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今次東京奧運的主題包括環保，故此開幕演出中，除了富有日本特式的傳統舞蹈外，也有木材原素，希望與環保議題緊緊雙扣，而同時今次的表演場地是新國立技競場都是全世界最大的木建構建築物。今屆因應疫情關係，各國奧運代表團入場時都戴上口罩，他們手持的代表國家的旗幟進場。

中國代表團的旗手是中國女排隊長朱婷和中國跆拳道奧運冠軍趙帥。中國奧運代表團總人數為777人，其中運動員431人，包括女運動員298人、男運動員133人，將參加30個大項，225個小項賽事。

香港代表隊在香港時間晚上約九時進場，排在持旗手進場儀式第170位，由劍擊隊張家朗及羽毛球隊謝影雪出任持旗手。

場內表演者合唱約翰連儂（John Lennon）的歌曲「Imagine」，藉傳達世界在沒有國界之下和平共處的理念，由各大洲代表在影片中加入現場的童聲合唱團頌唱。另外，新國立競技場上空亦有逾1,800架無人機製成陣型，砌出東京奧運標誌，再轉化為地球外形。大會公布，現場約有6,000名運動員及職員入場，嘉賓約900人及傳媒總計約3,500人。

及後，東京奧組委會長橋本聖子和國際奧委會主席巴赫分別發表講話。橋本聖子提到，感謝日本國民協助舉辦奧運及所有人員協助舉辦奧運。她亦提到，早在2011年，日地發生311地震，日本得到各國的協助，事至今日，現時就是透過奧運向世界宣布日本已恢復正常，並希望透過運動將這股力量散播開去。

國際奧委會主席巴赫發言時表示，在疫情期間曾料奧運不能舉行，不知道未來是如何。他續指，如今奧運能夠順利舉行，就是在大家的努力下將不可能變成可能。

東京奧組委會長橋本聖子和國際奧委會主席巴赫發言後，日皇德仁宣布，東京奧運正式開幕，並在場內發放288發煙花。及後，五大洲各派出1位運動員，並與1位難民代表團運動員持奧運會旗進場，並將會旗交到日本各界工作人員，再交給日本自衛隊。日本自衛隊負責奧運會旗的升旗儀式，並由20位來自東京及福島的學生主唱奧運會歌，現場亦投射象徵和平的放白鴿影像，同時播放由Susan Boyle主唱的《Wings To Fly》。

及後，大會再次進行表演，表演仿照電視台日式綜藝節目，「扮鬼扮馬」演繹50項運動；大會亦進行傳統日本傳統歌舞伎節目，由演員市川海老藏聯同鋼琴家上原廣美進行合作表演。

在香港時間晚上10時37分，大會進入最重要的環節–點燃聖火。富士山的擺設變形為聖火的火盤，由網球運動員大阪直美點燃最後一棒，及後再發放煙花。

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記者：伍瑋瑋