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熱血合唱團令孩子建自信　陳嘉樺主演感人電影《聽見歌 再唱》

娛樂 16:14 2021/07/21

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《聽見歌 再唱》

台灣電影《聽見歌 再唱》將在7月29日於香港上映，電影早前在第5屆香港兒童國際電影節開幕電影，此外入圍2021台北電影獎2項大獎，包括最佳男主角（馬志翔）和最佳編劇（楊智麟）。

電影是根據真人真事改編，故事人物原型為「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長，他最初不懂看五線譜，卻受學校派去協助帶合唱團。

初次比賽之時，台灣原住民孩子以最純樸的方式歌唱，卻發現都市孩子以極有技巧的方式歌唱，令這群原住民孩子十分自卑。戲中小朋友比賽後講出：「我們的聲音不一樣。」其實這是源於真實對白，令人心痛。

除了小孩子有內心障礙，指揮馬彼得也有實際阻礙「你連五線譜都看不懂，要怎樣帶小朋友？」這是「台灣原聲童聲合唱團」多年前受到的質疑。

的確馬彼得從前是一位普通老師，不懂看五線譜，最害怕的就是音樂堂。不過為了這群孩子，他不惜所有，也要協助他們組成這個合唱團。

早前電影主演陳嘉樺（Ella）也為《聽見歌 再唱》香港兒童國際電影節首映錄了一段說話給香港觀眾：「非常非常的開心，其實這部電影充滿了很多正能量，它雖然非常簡單，非常質樸，裡面有很多小朋友素人演員，他們的表現也非常簡單，但是它可以帶給你很深很深的感動，希望香港的朋友一定要去看這部電影，獲取一些正能量，謝謝大家。」 

《KANO》導演馬志翔導而優則演：「希望大家可以進戲院觀賞這部電影，這部電影是由真人真事改編而成，講述一群原住民小朋友藉唱歌和自己的聲音找到自信，希望這部電影能帶給你們滿滿的感動，也替你們加油打氣。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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