【DSE2021】文武雙全考獲33分溫習從不看手機 舉重港隊運動員：參加比賽學會堅持

▲ 文武雙全的譚茗譯冀入讀科大國際科研，實踐科學夢。

中學文憑試今日（21日）放榜，李求恩紀念中學應屆畢業生陳紫瑜及譚茗譯考得理想成績，分別考獲最佳六科35分及最佳六科33分。3年前來港的陳紫瑜初到香港生活時學習英文感到困難，但透過老師的鼓勵下得到啟發及指示，更在學校資助免費參加雅思考試，最終衝破障礙。文武雙存的譚茗譯則為全港舉重代表隊，代表香港隊出賽，同時要兼顧學業。他指，參加比賽讓自己學習到堅持、毅力，擁有強健體魄對自己的學習帶來意想不到的幫助。

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文武雙存的譚茗譯自中一就讀於李求恩紀念中學，在2021香港中學文憑試勇奪優秀成績，中文、通識教育、生物及地理考獲5*；數學考獲5級；英文科考獲4級，最佳六科共取得33分。

在高中時期，譚茗譯為全港舉重代表隊，曾於2019至2020學年度參加由「香港舉重健力總會」舉辦的「香港健力錦標賽2020年」66kg取得冠軍。要代表香港隊出賽，同時要兼顧學業，實在不容易。他表示，最重要的是要有完善的時間管理，訂立一個可以付諸實行的時間表，自己亦要有足夠的自制能力，要跟著時間表去做，要對自己許下承諾，要對自己的學習負上責任。

他提到，自己與與其他青少年一樣，自己也喜歡「望手機」、「玩手機」，但自己也會將手機放在遠處，溫習時要專心，從不「看手機」，以免拖慢自己的學習進度。

他亦提到，要參加比賽就必然犧牲自己的私人時間，但參加比賽並不辛苦，反而是「樂在其中」。

參加比賽讓自己學習到堅持、毅力，體育運動是鍛鍊心智的武器，擁有強健體魄反而對自己的學習帶來意想不到的幫助

對於今次在中學文憑試考取佳績，譚茗譯感謝地理科莫志邦老師，老師教學用心，安排豐富教材，加強了應試信心；同時亦要多謝中六級的同學，同學間互相支持，一齊在自修室溫習，一同面對困難，這份友誼實在難得。

展望將來，譚茗譯希望入讀香港科技大學的國際科研，以實踐茗譯對科學研究的夢想，將來可以擔任一名出色的科學研究人員。

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3年前來港讀書學英語感困難 奪33分女生感激母親：母親的付出就是前進動力

於2018至2019學年入讀李求恩紀念中學的陳紫瑜，在今年香港中學文憑試考得理想成績，通識教育5**；中文、數學及歷史科均考獲5*成績；經濟科取得5級，最佳六科共取得35分。

陳紫瑜2018年前居於江門，2018年來港生活，及後選擇於李求恩紀念中學就讀。初到香港生活時，學習英文感到困難。加上位於新蒲崗的劏房十分擠迫，覺得在港生活並不容易，有時候希望返來內地。然而，她得到老師的鼓勵，令她在學習的歷程得到啟發，減少學習的壓力。

特別感謝通識教育科劉志鈞老師，讓自己明白有效做筆記的方法；經濟科宋沿緯老師就樂於解答同學的問題，在學習的歷程得到啟發，從而減少了學習的壓力；在英文學習方面，簡麗妍老師專業指示自己在英文科的不足，加上學校有資助計劃，讓學生免費參加雅思考試，增加應試經驗，對自己在英文科的學習帶來的信心。

除感謝老師以外，陳紫瑜亦感謝自己母親的付出，更提到與母親多傾談就是她紓發壓力的最佳方法。其中在疫情期間，她沒有機會到自修室讀書，只好留在家中溫習，而母親就在這個時候，給予她一個寧靜的環境學習。

母親的付出就是我前進的動力。

展望將來，陳紫瑜將報讀香港科技大學的金融學，將來希望投身金融行業報答母親養育之恩。她更指，今次能夠勇奪佳績，原因是不怕艱難，凡事堅持到底；同時相信學校老師是成功的關鍵。她亦表示師弟師妹繼續努力，冀他們能夠得到更加傑出的成績。

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記者：曾卓鋒