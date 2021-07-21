【ERROR嫂】Dee姐自稱米線關注組成員　陳海寧親自解釋與193關係

▲ 「Dee姐」陳海寧（Isabel）出席譚仔活動。（黃建輝 攝）

193郭嘉駿的緋聞女友「Dee姐」陳海寧（Isabel）在今日（7月21日）岀席連鎖餐廳的宣傳活動，並接受TOPick訪問。自中學開始煮飯的Isabel，入廚經驗算頗豐富：「以前是由嫲嫲煮飯，後來她不在了，想吃回她煮的食物，便憑記憶去煮。」她自言最愛煮家常菜。

Isabel偶爾會外岀用餐，居於南區的她透露：「超愛吃米線，並為『米線關注組』成員。樓下開了譚仔，如今可常落樓吃米線，對我來說是件好事。」至於口味方面：「我會叫過橋米線，因為我喜歡的餸菜很多，有雞肉、炸醬及酸菜，且會分湯上，喜歡中辣。」

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▲ （黃建輝 攝）

問到會否帶193一起吃米線？Isabel回應：「這麼大個人，自己去吧！」對於被封為「天團嫂」，Isabel說：「誤會來的。可以當我是家屬，因為我是Dee的『妹妹』，而非阿嫂。」

對於榮升為連登女神，Isabel謂：「多謝各位叔伯兄弟支持！有點震撼，大家開心便好，覺得大家這樣稱讚是做善事，也感謝他們。」

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▲ （黃建輝 攝）

另外，Isabel與志同道合的演藝朋友一同創立網台「拾陸比玖」，她說：「大家都喜歡電影，我們想看見它發生，始終演員是被動的，會想做個創作者。」她進一步解釋：「沒必要定義是演員或身份，現時已很多元化，大家都喜歡創作。」

記者：梁樂欣

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