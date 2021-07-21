  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (週三) 20:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ERROR嫂】Dee姐自稱米線關注組成員　陳海寧親自解釋與193關係

娛樂 18:41 2021/07/21

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

「Dee姐」陳海寧（Isabel）出席譚仔活動。（黃建輝 攝）

193郭嘉駿的緋聞女友「Dee姐」陳海寧（Isabel）在今日（7月21日）岀席連鎖餐廳的宣傳活動，並接受TOPick訪問。自中學開始煮飯的Isabel，入廚經驗算頗豐富：「以前是由嫲嫲煮飯，後來她不在了，想吃回她煮的食物，便憑記憶去煮。」她自言最愛煮家常菜。

Isabel偶爾會外岀用餐，居於南區的她透露：「超愛吃米線，並為『米線關注組』成員。樓下開了譚仔，如今可常落樓吃米線，對我來說是件好事。」至於口味方面：「我會叫過橋米線，因為我喜歡的餸菜很多，有雞肉、炸醬及酸菜，且會分湯上，喜歡中辣。」

【ERROR自肥企画】陳海寧被指與Dee哥撞樣　Dee姐是193緋聞女朋友

（黃建輝 攝）

問到會否帶193一起吃米線？Isabel回應：「這麼大個人，自己去吧！」對於被封為「天團嫂」，Isabel說：「誤會來的。可以當我是家屬，因為我是Dee的『妹妹』，而非阿嫂。」

對於榮升為連登女神，Isabel謂：「多謝各位叔伯兄弟支持！有點震撼，大家開心便好，覺得大家這樣稱讚是做善事，也感謝他們。」

「Dee姐」陳海寧主演網劇《演員的自我收養》 　導演盼製成電影版戲院放映

（黃建輝 攝）

另外，Isabel與志同道合的演藝朋友一同創立網台「拾陸比玖」，她說：「大家都喜歡電影，我們想看見它發生，始終演員是被動的，會想做個創作者。」她進一步解釋：「沒必要定義是演員或身份，現時已很多元化，大家都喜歡創作。」

記者：梁樂欣

同場加映：陳卓賢專訪

相關文章

【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己
18:11 2021/07/12
【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己
【身兼多職】Agent L享受與無制限團隊並肩作戰　曹梓冲：高興大家重拾睇電視樂趣
18:52 2021/07/07
【身兼多職】Agent L享受與無制限團隊並肩作戰　曹梓冲：高興大家重拾睇電視樂趣
【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR+ERROR迎奧運　田牧與Ian開演唱會
15:11 2021/07/20
【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR+ERROR迎奧運　田牧與Ian開演唱會

你可能感興趣

【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己
18:11 2021/07/12
【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己
【身兼多職】Agent L享受與無制限團隊並肩作戰　曹梓冲：高興大家重拾睇電視樂趣
18:52 2021/07/07
【身兼多職】Agent L享受與無制限團隊並肩作戰　曹梓冲：高興大家重拾睇電視樂趣
【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR+ERROR迎奧運　田牧與Ian開演唱會
15:11 2021/07/20
【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR+ERROR迎奧運　田牧與Ian開演唱會
陳海寧 郭嘉駿 家庭關係 演員

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】