【DSE2021】港大附屬學院逾1.2萬人報名　考生可選擇網上或現場報名

▲ 香港大學附屬學院報名人數逾12,000人。（HKU SPACE提供圖片）

香港中學文憑考試今日（21日）放榜。香港大學附屬學院校長陳龍生教授表示，截至中午12點，學院報名人數逾12,000人，與去年同時間的數字相若。

今年DSE考生人數下降，學院報名人數仍然保持去年水平，陳龍生指學院的教學水平及畢業生升讀大學率是主要原因。學院每年約有3,000名畢業生，當中有3分2成功銜接資助大學課程。

學院自去年起推出「雙軌入學制」，同學可使用網上系統報名、面試及繳費，或親臨學院。去年網上報名人數佔9成，今年則有7成5，到現場報名人數約2成5。

應屆副學士畢業生李洪超同學指，當年獲非心儀學科大學取錄，最終選讀副學士，今年如願入讀港大中文科課程。蕭彥寧同學則指，學院課程提供她感興趣與媒體相關科目，今年將入讀中大新聞與傳播學院。

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責任編輯：郭詩詩