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【食物安全】南非部分地區爆發高致病性禽流感　食安中心禁入口禽肉及禽類產品

社會 16:45 2021/07/21

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南非部分地區爆發高致病性禽流感，食安中心禁入口禽肉禽類產品。（iStock圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（21日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指南非誇祖魯納塔爾省Mkhambathini Local Municipality爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人說，香港目前與南非只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首三個月並無從南非進口禽肉。

發言人指，中心已就事件聯絡南非當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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