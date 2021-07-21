【疑被性騷擾】稱被前男僱主性騷擾　菲傭入稟要求賠償17萬元及道歉

▲ 菲律賓外傭稱在2017至2019年受僱期間，疑受前僱主多番性騷擾，故透過平機會入稟區域法院，指前僱主違反《性別歧視條例》，追討17萬元情感賠償，及要求書面道歉。

菲律賓外傭稱在2017至2019年受僱期間，受前僱主多番性騷擾，包括在她面前自瀆、趁她洗澡時赤裸進入洗手間等，以上不法的性騷擾行為令她感到受辱，並承受抑鬱困擾。菲傭透過平機會入稟區域法院，指前僱主違反《性別歧視條例》，追討17萬元情感賠償，及要求書面道歉。

【性騷擾案】平機會代外傭控告前僱主性騷擾 疑於外傭洗澡時闖浴室。詳情即看：【下一頁】

申索人為菲律賓籍外傭，答辯人於小學任職教師。

入稟狀指，申索人於2017年10月至2019年1月受僱於答辯人在其住所工作，負責照顧申索人的太太及3名子女。申索人指，2017年10月答辯人要求申索人洗澡時不要鎖門，以方便子女使用洗手間，惟答辯人藉此多次趁她洗澡時赤裸或只穿內褲進入洗手間。

2017至2018年中，申索人應答辯人要求為他準備水，當她進入答辯人的睡房時，看見他正在自瀆。其後當答辯人的家人離開香港後，答辯人幾乎每晚都赤裸在沙發上看電視，不時撫摸下體，又曾邀請她一同看色情影片，申索人拒絕。

入稟狀續指，2018年9月申索人跟隨答辯人到內地，答辯人要求申索人洗澡後不要穿衣，讓他看看其胸部，申索人拒絕，及後看見答辯人自瀆。

申索人曾返回家鄉，並準備在2019年1月回港，惟答辯人提出申索人每天早上要為他準備咖啡及替他手淫，作為購買機票回港的要求，申索人拒絕。她最後借錢買機票回港，但未有返回答辯人的住所，同年2月被申索人終止合約，3月申索人向平機會投訴。

入稟狀透露，申索人就以上性騷擾行為未有反抗，是因為她需養育在家鄉的3名子女。而答辯人長達1年多的性騷擾令她焦慮、感到受辱，並承受抑鬱困擾，遂追討17萬元情感賠償，以及作書面道歉。

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記者：陳卓欣