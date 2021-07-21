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【藝術交流】將香港打造中外文化藝術中心　林鄭稱要先建立國民身分認同

政治 17:01 2021/07/21

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林鄭月娥認為，有必要先建立港人的國民身分認同。（梁偉榮攝）

十四五規劃綱要中，提及支持香港發展中外文化藝術文流中心。特首林鄭月娥今日出席高峰論壇時稱，有必要先建立港人，特別是青年人的國民身分認同，以及對中華優秀傳統文化的響往。

她續指，有效的教育引導、輿輪宣傳及社會文化薰陶至為重要，強調不單是藝術機構和藝術工作者的使命，也應該是教育界、傳媒和社會團體的共同責任。

對於要發展香港成為中外文化藝術交流中心，林鄭月娥提出4點具體措施：１）致力與海外著名文化機構建立緊密關係、２）致力與海外著名文化機構建立緊密關係、３）持續推動香港與內地的文化交流，以及４）善用科技和培養人才。

盧新寧指出，十四五規劃網要，充分肯定了香港過去成就。

另外，中聯辦副主任盧新寧指出，十四五規劃提出「支持香港發展中外文化藝術交流中心」，是對香港過往成就的充分肯定、對未來發展的期往，認為是不容錯失的重大機遇。

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責任編輯：陳宛彤

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