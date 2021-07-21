  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (週三) 18:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中大暴動】涉參與中大二號橋暴動罪成　男女生分別判監3年9個月及4年半

社會 16:58 2021/07/21

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

兩名暴動罪成男女生今（21日）於區域法院被判囚3年9個月至4年半，為首宗涉中大衝突判刑案件。（資料圖片）

2019年11月中香港中文大學二號橋一帶爆發衝突，4名大專生否認暴動、使用蒙面物品等罪。經審訊後，兩人被裁定暴動罪罪成，兩人暴動罪罪脫，其中3名被告另就違反《禁蒙面法》罪成，案中1人無罪釋放。本案為首宗涉中大衝突判刑的案件，兩名暴動罪成男女生，今（21日）於區域法院被判囚3年9個月至4年半。

4名被告案發時均為大專生，分別是中大學生陳起行（23歲）、理大學生李俊皓（25歲）、IVE學生張俊浩（20歲）、中大學生鄧希雯（25歲）。

陳及李早前被裁定暴動罪不成立，張及鄧暴動罪名成立。陳、張及鄧另被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪罪成。李就暴動罪不成立，早前已獲釋。

法官今判刑指，從片段可見，當天暴動的規模大，其中張向警方投擲大量汽油彈、磚頭及雜物，而鄧當時有足夠時間離開，但她選擇留下超過13分鐘之久，以其衣著及裝備是與其他示威者同一陣線，蓄意憑她身在現場這一點，鼓勵其他人使用暴力或威脅使用暴力。法官認為張及鄧的情節及量刑均有區別，分別判處4年半及3年9個月。

另外，沒有證據指陳參與非法集結及暴動，其定罪基礎是身處現場，和使用蒙面物品，判他入獄兩個月。張曾參與襲擊及暴動，鄧則有參與暴動，就使用蒙面物品一罪，兩人分別被判入獄6個月及3個月，與暴動罪刑期同期執行。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣

相關文章

【童黨施襲】15歲男生被襲致切除脾臟　4名青年認傷人罪判教導所
18:12 2021/07/19
【童黨施襲】15歲男生被襲致切除脾臟　4名青年認傷人罪判教導所
【涉違限聚】涉違限聚令被票控　錢寶芬質疑警員發警告前已圍封
19:19 2021/07/19
【涉違限聚】涉違限聚令被票控　錢寶芬質疑警員發警告前已圍封
【不偏不倚】警方證實接油尖警區疑詐騙津貼及補假舉報　現正調查事件強調不會偏私
11:45 2021/07/20
【不偏不倚】警方證實接油尖警區疑詐騙津貼及補假舉報　現正調查事件強調不會偏私
【覆核刑期】涉非禮6女童前警員囚46個月　上訴庭批准加刑至5年
13:56 2021/07/20
【覆核刑期】涉非禮6女童前警員囚46個月　上訴庭批准加刑至5年
【港區國安法】首涉違國安法案完成結案陳詞　法官押後至7.27裁決
17:38 2021/07/20
【港區國安法】首涉違國安法案完成結案陳詞　法官押後至7.27裁決
【涉洗黑錢】網台主持傑斯涉煽動等罪再訊　控方申由國安法法官處理
18:44 2021/07/20
【涉洗黑錢】網台主持傑斯涉煽動等罪再訊　控方申由國安法法官處理

你可能感興趣

【童黨施襲】15歲男生被襲致切除脾臟　4名青年認傷人罪判教導所
18:12 2021/07/19
【童黨施襲】15歲男生被襲致切除脾臟　4名青年認傷人罪判教導所
【涉違限聚】涉違限聚令被票控　錢寶芬質疑警員發警告前已圍封
19:19 2021/07/19
【涉違限聚】涉違限聚令被票控　錢寶芬質疑警員發警告前已圍封
【不偏不倚】警方證實接油尖警區疑詐騙津貼及補假舉報　現正調查事件強調不會偏私
11:45 2021/07/20
【不偏不倚】警方證實接油尖警區疑詐騙津貼及補假舉報　現正調查事件強調不會偏私
罪行 煽動罪 罪案 經濟 大學 禁蒙面法 香港中文大學 香港

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】