【中大暴動】涉參與中大二號橋暴動罪成　男女生分別判監3年9個月及4年半

▲ 兩名暴動罪成男女生今（21日）於區域法院被判囚3年9個月至4年半，為首宗涉中大衝突判刑案件。（資料圖片）

2019年11月中香港中文大學二號橋一帶爆發衝突，4名大專生否認暴動、使用蒙面物品等罪。經審訊後，兩人被裁定暴動罪罪成，兩人暴動罪罪脫，其中3名被告另就違反《禁蒙面法》罪成，案中1人無罪釋放。本案為首宗涉中大衝突判刑的案件，兩名暴動罪成男女生，今（21日）於區域法院被判囚3年9個月至4年半。

4名被告案發時均為大專生，分別是中大學生陳起行（23歲）、理大學生李俊皓（25歲）、IVE學生張俊浩（20歲）、中大學生鄧希雯（25歲）。

陳及李早前被裁定暴動罪不成立，張及鄧暴動罪名成立。陳、張及鄧另被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪罪成。李就暴動罪不成立，早前已獲釋。

法官今判刑指，從片段可見，當天暴動的規模大，其中張向警方投擲大量汽油彈、磚頭及雜物，而鄧當時有足夠時間離開，但她選擇留下超過13分鐘之久，以其衣著及裝備是與其他示威者同一陣線，蓄意憑她身在現場這一點，鼓勵其他人使用暴力或威脅使用暴力。法官認為張及鄧的情節及量刑均有區別，分別判處4年半及3年9個月。

另外，沒有證據指陳參與非法集結及暴動，其定罪基礎是身處現場，和使用蒙面物品，判他入獄兩個月。張曾參與襲擊及暴動，鄧則有參與暴動，就使用蒙面物品一罪，兩人分別被判入獄6個月及3個月，與暴動罪刑期同期執行。

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記者：陳卓欣