【DSE2021】女拔獨攬2狀元當中1人擬讀劍橋法律　超級狀元盼留港讀醫

▲ 拔萃女書院獨攬2名狀元，其中陳愷盈(左)更是16星「超級狀元」，盼入讀醫科；同校另一女狀元李卓藍(右)則計劃前往英國劍橋大學修讀法律系。(學校供相)

文憑試（DSE）今日（21日）放榜，7名7科5**狀元分布6校，傳統名校拔萃女書院獨攬2名狀元，成今年大贏家，其中陳愷盈更是16星「超級狀元」。陳同學透過校方回覆表示，移民潮下目前仍打算留港，疫情下更覺醫學的重要，盼入讀醫科，將來回饋社會；同校另一名女狀元李卓藍則計劃前往英國劍橋大學修讀法律系。

女拔如去年般繼續以網上放榜，校方指今早只有零星學生回校取成績單。該校兩名應屆文憑試狀元均是理科生，選修物理、化學及生物，連同4個核心科目均奪5**，陳同學同時在數學延伸部分M2奪5**，成應屆三名超級狀元的其中一人。

陳同學表示，對於成為超級狀元感到很興奮，但也有些意外，想不到會全部科目考獲5**。她分享讀書心得，在疫情下改上網課，備試時間反而更加充裕，可按自己的進度調整學習計劃，會訂立溫習目標，「有了明確目標就會讀得更有效率」，形容讀書方法跟平常相同，但強調「讀書之餘也兼顧休息」，

最重要的是不要給自己太大壓力，保持均衡及持續性的學習進度，切勿臨急抱佛腳。

作為高中核心科目改革前的最後數屆「末代考生」，包括中文科口試及聆聽卷別將取消，陳同學表示，「無論中英文，說話聆聽對幫助加強學生整體語文技巧和理解能力都有很大作用，有保留價值。」

被問到升學去向，陳同學希望將來能夠回饋社會，「尤其因為疫情，更感醫學的重要。希望能成為醫生，或參與醫學研究，幫助有需要的人。」她透露目前計劃留港讀醫，尚未決定入讀哪間大學。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴、馮琪雅