【自願醫保】推行首2年售出79萬張 去年整體償付比率達88%
食物及衞生局局長陳肇始今（21）書面回覆立法會議員梁美芬就自願醫保計劃的提問，透露截至2021年5月底，已有33間保險公司登記為提供者，共提供78款認可產品（包括33款標準計劃和45款靈活計劃），涉及296個產品選項；而截至2021年3月底（即自願醫保推行首2年），自願醫保保單的數目約79萬張。
陳肇始表示，受到早前社會事件和新冠疫情影響，醫療保險市場整體增長自2019年後期起明顯放緩，但自願醫保保單的表現明顯優於整體醫保市場，根據食衞局調查顯示，2020年自願醫保的產品提供者就個人償款住院保單錄得的淨增長中，77%為新投保自願醫保保單，反映市場已普遍接受自願醫保認可產品成為醫療保險的主流產品。
被問到是否可達自願醫保在推出後第三年投保人數達到150萬，陳回應指，未來一年整體醫保市場的表現，某程度上取決於疫情和經濟的發展；當局認為當疫情逐步穩定下來，經濟重拾升軌，市民對醫保產品的剛性需求會釋放出來，故對自願醫保的長遠發展仍保持審慎樂觀。
當局表示，自願醫保提升了住院保險的索償率（2020年自願醫保的整體償付比率達88%），相信長遠而言，會有更多市民有信心以自願醫保提供的保障，在有需要時選用私營醫療服務，從而紓緩公營醫療的壓力。
在2019至2021年每年4月1日，標準計劃中60歲及以上非吸煙受保人士的保費水平，按性別區分的平均年繳標準保費表列如下：
|受保人
年齡組別
|標準計劃平均年繳標準保費
|男性
|女性
|2019年4月1日
|2020年4月1日
|2021年4月1日
|2019年4月1日
|2020年4月1日
|2021年4月1日
|60至64歲
|$9,900
|$7,700
|$7,500
|$9,700
|$7,300
|$7,300
|65至69歲
|$12,800
|$9,900
|$9,800
|$12,400
|$9,500
|$9,400
|70至74歲
|$17,100
|$12,700
|$12,600
|$16,600
|$11,900
|$11,900
|75至79歲
|$20,100
|$15,500
|$15,600
|$19,600
|$14,700
|$14,500
|80至84歲
|$22,800
|$16,000
|$16,500
|$22,300
|$15,600
|$16,000
|85至89歲
|$25,100
|$18,400
|$18,500
|$24,600
|$17,800
|$18,000
|90至94歲
|$26,500
|$19,700
|$19,700
|$26,100
|$18,900
|$19,200
|95至99歲
|$27,900
|$21,100
|$21,000
|$27,400
|$20,100
|$20,400
緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：鄧凱文