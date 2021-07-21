【自願醫保】推行首2年售出79萬張　去年整體償付比率達88%

▲ 推行首2年售出79萬張，去年整體償付比率達88%（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今（21）書面回覆立法會議員梁美芬就自願醫保計劃的提問，透露截至2021年5月底，已有33間保險公司登記為提供者，共提供78款認可產品（包括33款標準計劃和45款靈活計劃），涉及296個產品選項；而截至2021年3月底（即自願醫保推行首2年），自願醫保保單的數目約79萬張。

陳肇始表示，受到早前社會事件和新冠疫情影響，醫療保險市場整體增長自2019年後期起明顯放緩，但自願醫保保單的表現明顯優於整體醫保市場，根據食衞局調查顯示，2020年自願醫保的產品提供者就個人償款住院保單錄得的淨增長中，77%為新投保自願醫保保單，反映市場已普遍接受自願醫保認可產品成為醫療保險的主流產品。

被問到是否可達自願醫保在推出後第三年投保人數達到150萬，陳回應指，未來一年整體醫保市場的表現，某程度上取決於疫情和經濟的發展；當局認為當疫情逐步穩定下來，經濟重拾升軌，市民對醫保產品的剛性需求會釋放出來，故對自願醫保的長遠發展仍保持審慎樂觀。

當局表示，自願醫保提升了住院保險的索償率（2020年自願醫保的整體償付比率達88%），相信長遠而言，會有更多市民有信心以自願醫保提供的保障，在有需要時選用私營醫療服務，從而紓緩公營醫療的壓力。

在2019至2021年每年4月1日，標準計劃中60歲及以上非吸煙受保人士的保費水平，按性別區分的平均年繳標準保費表列如下：

受保人

年齡組別 標準計劃平均年繳標準保費 男性 女性 2019年4月1日 2020年4月1日 2021年4月1日 2019年4月1日 2020年4月1日 2021年4月1日 60至64歲 $9,900 $7,700 $7,500 $9,700 $7,300 $7,300 65至69歲 $12,800 $9,900 $9,800 $12,400 $9,500 $9,400 70至74歲 $17,100 $12,700 $12,600 $16,600 $11,900 $11,900 75至79歲 $20,100 $15,500 $15,600 $19,600 $14,700 $14,500 80至84歲 $22,800 $16,000 $16,500 $22,300 $15,600 $16,000 85至89歲 $25,100 $18,400 $18,500 $24,600 $17,800 $18,000 90至94歲 $26,500 $19,700 $19,700 $26,100 $18,900 $19,200 95至99歲 $27,900 $21,100 $21,000 $27,400 $20,100 $20,400

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責任編輯：鄧凱文