【育兒心得】子女「借咗聾耳陳隻耳」點算好？　心理學家：常叫孩子名字是管教大忌

▲ 兒童心理學家嚴沛瑜認為，在社會壓力下，家長培育小朋友已經變得不理智，小朋友不需要了解自己，只集中我和其他小朋友會否一樣。

《寶寶大過天》不單揭露婆媳、母女、夫婦之間的磨合問題，還暴露了教育小朋友遇到的各種難處。兒童心理學家嚴沛瑜（Eunice）表示，在疫情期間，曾詢問家長最關心的小朋友行為問題，結果全部都答：吃飯。原來兒童吃飯個幾小時對家長來說，實在太磨人了！如何突破框框，Eunice有辧法。

小朋友尤其是2-6歲出現的吃飯行為問題，如果要解決的話，首先要由家長入手。「家長給小朋友的飯，好像成座山咁，少啲可以嗎？要食晒，這為小朋友來說，是不可能的任務啊！」Eunice說。

氹吃飯是媽媽頭號難題

此外，家長很喜歡將飯和餸放在同一個碗上，結果順理成章，小朋友就會跟著家長定下的次序，先吃掉所有的餸菜，而將無味的飯剩下。「所以將飯和餸分開，讓小朋友選擇自己吃甚麼的次序，並且固定在一個範圍內，讓小朋友有焦點，只要他完成就可以離開，讓他有一個完的地方，並非無止境。」

疫情期間，大家多留在家中，少了活動，小朋友的食慾也會減少，因此Eunice提議中午可以吃少一點，而晚上就早一點吃飯，製造小朋友對食物的需求。

其實要小朋友自發完成一餐飯，一定要有誘因，這是same principle apply to all。

▲ 小朋友吃飯個多小時，一餐未完另一餐又快到，這樣搏鬥下去，是很傷親子感情的。 （圖片：iStock）

因此Eunice指父母平時要留意小朋友最喜歡的東西，將它排成5項優次。「你可以問小朋友吃完飯，最想做甚麼？就算不懂答，也可以指出來。」

她強調那5項優次，必須是那一刻最想要的。「好像你說吃完飯，給她啤啤糖，但就算她多喜歡，上午剛吃完，那已經不是這一刻她最鍾意的。不是厭惡，而是eagerness不太大。」

小朋友是可以管理的

本身擁有心理學學士、教育碩士及博士，以及應用行為分析高級整全認證學歷的Eunice，覺得小朋友是可以管理的，如果情況失控，家長不要覺得問題一定在小朋友身上。「他們還小，不會覺得自己有問題，這時候家長便需要檢視一下，可以怎樣幫小朋友。」

她舉了個例子，如小朋友在學校經常離座，在幼稚園規範比較多的環境，這個「異常」行為就比較突出。如果是過度活躍症的小朋友，問題就更多，「趷凳」、打斷別人說話等等。

當家長要求自己的子女與其他的小朋友一樣，就會加劇這些行為的問題。其實每個人的喜好、性情、才能都不一樣，因此「異」是正常，但在我們的文化中，「異」變成有負面的意思。

Eunice提到如果轉換了環境，離座就不成問題。「譬如在家裏，就不覺得有問題。如果轉去活動式教學的學校，相對下又不會太異常，投訴又少許多。」

視覺提示更勝囉唆

多做行為分析的Eunice，覺得小朋友的行為問題，來自環境的因素不可少。她曾接觸一個個案，小朋友一周5日都由不同的家庭照顧，結果吃飯又出現了問題。「以為小朋友在不同的家庭一定訓練有素，但不一定，因為不同家庭有不同的規矩，最後小朋友可能變得麻木，不理大人的要求。」

要針對小朋友「借咗聾耳陳隻耳」，家長就需要留意不能經常地叫著小朋友的名字，發施號令。

如果這樣的話，小朋友真的會聽不到。因為他會覺得你叫我個名，通常都不是好野，一是罵我，一是叫我做野，所以一聽到自己的名字，就會選擇逃避，至於後面說甚麼根本不理會。

她提議家長用視覺提示，像如果你想小朋友將鞋放好，可以用鞋印貼，提示小朋友將鞋放在適當地方。

因為說話要有level of importance，要讓小朋友明白，家長一出聲已經是alert level很重要，必須要聽。

這樣勝於講幾百次，小朋友都當「耳邊風」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

小朋友獨特性被忽略

「為何要自己的子女與其他小朋友一樣呢？」「這是最基本啦！」「為了甚麼？」「想入間好學校，第日可以成功！」這是Eunice曾經詢問家長的對答，但她再問：「如果小朋友和其他人一樣，最後可以突圍嗎？」家長無言。

一直以來，她很可惜小朋友的獨特性被忽略，「音體美永遠不等如中英數，就算在這些領域如何出色，小朋友也不會看重自己的天賦。我們其實是將小朋友平庸化了，將他們的獨特性埋沒，沒有得到充分發揮。」她覺得在社會壓力下，家長培育小朋友已經變得不理智，小朋友不需要了解自己，只集中我和其他小朋友會否一樣。

「很可惜就算今天的青年人長大了對自己的路向也不清晰，只是跟大圍，因為自小沒有這個氣氛去勇敢面對自己，就算我有些能力但不是大圍favour，也沒有信心，怕與別人不同。」Eunice說。

▲ 父母是引導者，要教懂孩子了解自己，才能塑造自己的人生。（iStock圖片）

成長路上的障礙

與人比較？天生缺陷？未能接納自己？外表與內心哪個重要？帶著後悔怎前行？上述這些成長遇到的障礙，突破出版社最近出版的一本名為《如果你心累了——聽動物說故事》的書，嘗試集合眾多作者去解構，Eunice也是其中之一，用自己的輔導經驗撰寫了數篇文章。

Eunice在訪問時提到曾遇過一個個案，有位中六學生沒有參加校內模擬考試，原因是父母在中三時要求他不要再學音樂，希望他讀好書，考進大學，但後來他才發現自己很喜歡音樂，結果中四、五錯過了爭取更多音樂上的成績，讓自己可以考進心儀的音樂學院，因此埋怨父母而拒絕現身考試。

「指紋時刻提醒我們，人是如何獨一無二，諷刺的是家長均喜愛將自己獨一無二的子女，塑造成跟人家的孩子一樣。」這是Eunice的心聲。

Eunice又想起另一個故事，一個病重的爸爸，拿出一隻200年的手錶，叫兒子拿去鐘錶店、雜貨店去賣，結果得到的回應都是只值5元，後來拿到博物館，終於有人懂得欣賞，願意以100萬元高價收購。故事其實想帶出，物品放在適當的地方，才能得到人欣賞和認可其真正價值，同樣，人也是一樣。

記者：何小雲