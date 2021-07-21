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【限量發售】香港航空機上用品周五起公開發售　包括限量版旅行套裝、機上餐具等

社會 17:22 2021/07/21

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香港航空公開發售一系列機上用品，包括括機上餐具、限量版旅行套裝、枕頭、被子以及餐酒等。（香港航空提供）

香港航空周五（23日）公開發售一系列機上用品。這些物品大多是近年的備用品，包括機上餐具、限量版旅行套裝、枕頭、被子以及餐酒，定必能讓顧客重拾昔日乘搭香港航空時的美好回憶。 此外，由於大部分物品經已停產，航空迷們還可以收藏以在將來懷緬一番。

即看產品名單：

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香港航空服務總監Chris Birt表示，由於目前疫情持續影響旅行計劃，令大多數人不能出行，這個計劃對航空公司和顧客而言都是雙贏：

經觀察大眾普遍對類似的航空公司機上用品銷售的良好反應後，為避免浪費和棄掉我們過期或過多的存貨， 我們決定將這些用品公開發售。同時，我們希望這些物品能讓顧客重拾昔日旅行時乘 搭香港航空的美好回憶，讓大家耐心等候在不久將來再次登上飛機的同時，保持著那 份興奮的心情。

Epix Products 為是次獨家發售的唯一電子商務平台，而機上用品將於7月23日於網站公開發售。香港航空各種吸引的用品將分為不同的組合，以滿足各人的需求。例如，一架小型餐車將載滿商務艙餐具、本地設計的旅行套裝、被子、枕頭，以及24瓶餐酒，而標準型餐車的同類貨品數量比小型餐車的更多，包括 36 瓶餐酒。價格按貨品組合而定，餐具組合由 HK$1,788 起，小型餐車連機上用品由 HK$8,888 起，並包括香港本地免運費送貨。餐車數量有限，把握機會選購。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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