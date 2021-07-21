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【打擊起底】修訂私隱條例首讀及二讀　曾國衞否認公權力無限擴張

政治 17:26 2021/07/21

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曾國衞否認，修訂私隱條例是公權力無限擴張。（陳永康攝）

《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例草案》今日在立法會首讀及二讀，建議將「起底」刑事化。政制及內地事務局局長曾國衞直言，「起底」近年愈見猖獗，身處文明社會，絕不容忍此危害他人的卑劣行為，又否認是公權力無限擴張。

曾國衞表示，市民的個人資料被公開，連家人、小朋友也不放過，令他們惶恐度日，小朋友上學都要提心吊膽，認為侵犯別人私隱，甚至對別人造成實質傷害的「自由」，已經超越社會道德的界限，倘政府不聞不問，不作處理，是不符合市民期望，社會所賦予的公權力會失去作用。

他強調，目前法例不足以阻止「起底」，盡快修補是急市民所急，強調建議賦予私穩專員更大權力，是經過深思熟慮，專員行使權力也有適當制約。他認為「起底」歪風不除，整個社會都是受害者，故有必要作出法例保障，構建和諧社會。

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責任編輯：陳宛彤

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