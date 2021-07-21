【尖子透視】11歲挑戰DSE成今屆最年輕考生　僅用45日自習數學科喜獲5級佳績

▲ 年僅11歲的Nathan是今屆DSE最年輕考生，在數學科喜獲第5級成績。

2021香港中學文憑試（DSE）今日放榜，就讀農圃道官立小學的小六男生鄭樂恆（Nathan），成為今屆DSE最年輕考生，於數學科取得第5級成績。Nathan應付小六呈分試後，僅用個半月自習高中程度數學，媽媽認為在有限時間內溫習，取得此成果已是「超額完成」。

非首次越級挑戰公開試

這並不是Nathan首次挑戰公開試，據TOPick早前報導，他於去年10月報考國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）的數學科，喜獲A*佳績。媽媽表示，兒子向來喜歡挑戰自己，有意報考DSE數學科，故向考評局申請參與考試並獲批。

考DSE的成績不是用來報學校，沒有壓力，純粹當挑戰。

媽媽指Nathan最初對DSE的難度沒有概念，以為跟IGCSE差不多，溫習時才驚覺DSE「難好多」。她指IGCSE與DSE一樣涵蓋多個課題，但是IGCSE的問題較簡單，「程度就像DSE數學長問答的part A『送分題』一樣」，因此Nathan最初做DSE過往試題時，經常不合格。

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用45日備戰DSE數學科

Nathan於今年3月考完小六最後一次呈分試後，才開始自習DSE數學科。媽媽希望他「專心做好一件事」，故有此安排。Nathan在應考DSE前全力應付呈分試，在校內一直保持全級排名頭十，獲派心儀中學聖保羅書院。

從認真備戰DSE到實際應考只有約45日，Nathan每日放學完成功課後，花約一、兩小時自習高中數學。媽媽指Nathan沒有補習，只用姐姐的留下來的數學教科書自習，按書本指引逐個課題做練習，也有「操卷」，做過往試題。

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望與姐姐一樣奪5**

遇到不明白的地方，Nathan會向姐姐請教。媽媽指姐姐現時從事數據分析工作，曾於DSE數學科奪5**，因此能夠給予弟弟指引，以最有效率的方式備戰DSE，亦助他釐清某些數學概念。對於Nathan能夠在短時間內吸收高中課程，媽媽認為與他打穩根基有關，

他一直很喜歡數學，過往應考IGCSE數學科時也接觸過某些課題，不是從零開始溫習。

對於Nathan在今屆DSE考獲第5級成績，媽媽認為是超額完成，「好滿意，好欣賞他的努力」。她笑言Nathan反而感到不滿足，想跟姐姐一樣於DSE數學科取得5**，有意來年再次挑戰公開試。

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記者：胡嘉儀