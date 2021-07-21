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【逆齡美容】GLYCEL 瑞士細胞再生療程 5步打造水潤亮白細嫩肌膚

休閒消費 17:29 2021/07/21

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GLYCEL 瑞士細胞再生療程，簡單5步打造水潤亮白細嫩肌膚。

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GLYCEL「瑞士極地瑰寶細胞再生療程」，滙萃3大活膚皇牌，從細胞開始徹底激活肌膚，讓肌膚潤澤再生，呈現嫩滑、緊緻、光澤，為肌
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GLYCEL「瑞士美肌紅水」深層修護受損細胞，極速滋養表層肌膚。Bioactivation 紅光活氧緊緻技術+OxyLift 天然植物濃縮精華導入兩大模式雙箭合璧，先用紅光打通肌膚微細管道，再導入大量水分營養，迅速「冰」緊毛孔，為肌膚注入「透光」能量，帶動血氧循環，重塑緊緻輪廓，讓肌膚回復充盈Q彈。

GLYCEL 與瑞士60年美容科技研究院一同研發之「12式逆時鐘按摩」為你暖心按走每顆細胞緊繃的「小情緒」！熱療手法針對穴位、淋巴、經絡、肌肉進行專業深層按摩。

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