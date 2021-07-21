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【DSE2021】聽障考生自小植人工耳蝸　「不想辜負幫助過我的人」發奮讀書奪21分擬讀文學

社會 17:32 2021/07/21

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應屆考生李知恩患有深度聽障，自小植入人工耳蝸，曾受網課聲畫不同步影響學習進度，仍考獲最佳5科21分成績。（黃悅晴攝）

中學文憑試（DSE）今日（21日）放榜，直資滙基書院（東九龍）應屆女考生李知恩患有深度聽障，自小已植入人工耳蝸，疫情下要戴着口罩，對本來要讀唇的她來說是一大障礙，更耽誤學習進度，但為了不讓老師及家人失望，知恩發奮讀書，最終考獲比預期高的最佳5科21分，打算報讀文學方面的學士課程。 

李知恩屬先天性深度聽障，3歲時植入人工耳蝸，並要戴助聽器，自小在美孚宣美語言及聽覺訓練中心進行言語訓練，現時可正常說話，惟與人交談時，一半倚靠聽力、一半則為閱讀口型。 

她修讀中史及文學，文憑試最佳5科成績為21分，其中中文科及文學均取得5級佳績。由於屬深度聽障，可獲豁免考聆聽考試。她笑稱比自己本來預測的分數高，一開始估計自己只可讀高級文憑，現時會更改聯招課程選擇，由於受作為中文老師的媽媽影響，亦對文學感興趣，會選擇相關的課程。 

李知恩考獲最佳5科21分成績，中文科及文學均取得5級佳績。（黃悅晴攝）

疫情下面授課一度暫停，李知恩形容，轉上網課令她跟不上進度：「有時會有聲畫唔同步嘅情況，加上有電腦發出嘅聲音經常聽唔到，有少少跟唔上進度，上英文堂特別困難。」 

為了追趕學習進度，知恩曾經考慮過補習，但最後又怕上課聽不清楚會浪費金錢，最後決定花更多額外時間學習，下課後再找老師問清楚重點及背書。她又找了同學當學習的伙伴，互相督促大家溫習，交換以往試卷操練。 

雖然過程艱難，知恩卻一直咬緊牙關，她形容自己是幸運兒，不希望辜負曾經幫助過她的人：「文學老師曾經為我而拍攝短片，幫助我理解學習重點；家人由我細個開始鼓勵我，如果冇佢地我可能一世都講唔到嘢；要彌補我嘅缺陷，所以努力。」 

李知恩又說，未決定好前路，會見步行步，首要是升上大學後更加努力。 

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記者：黃悅晴

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