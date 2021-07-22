【MIRROR嫂】鏡嫂齊拍廣告　Alina+Luxi分享愛情保鮮法

▲ MIRROR成員Lokman女友Luxi和Stanley女友Alina齊齊拍廣告。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）女友甄吳露茜（Luxi）、MIRROR成員邱士縉（Stanley）的女朋友李炘頤（Alina），為譚仔拍廣告並在昨日（7月21日）更岀席該餐廳的宣傳活動，分別接受TOPick訪問。

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▲ 「鏡嫂」齊齊出席宣傳活動。

Luxi與Lokman的甜蜜秘訣

Luxi分享與Lokman生活點滴透露：「我們平時都很努力在YouTube學習煮食，最成功的是氣炸鍋薯條。」不太擅長煮食的二人，經常外岀用餐：「因為他很喜歡吃辣，他來到譚仔會叫三小或二小，而我會選擇清湯或十小，且需要加飲品。」

Luxi的中文全名為甄吳露茜：「甄吳是我的姓氏，我在巴拿馬岀生，那邊的人習慣會將父母的姓氏一同寫在岀世紙名字上，爸爸姓甄，媽媽姓吳。」本身是舞蹈員的她今次是首次拍廣告，表示感覺有趣：「很好玩，平時也喜歡拍照。不抗拒岀鏡，Dancer也是表演者，所以可能因此而不感到害怕。」

▲ （黃建輝 攝）

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至於MIRROR現為人氣男團，身為「鏡嫂」的Luxi指：「很開心且在適應他們愈來愈紅的事實，現時在街上會多了人上前要求合照，又或是被人看著，仍在習慣。」

問到如何支持男友，她表示：「會聽他呻，排練演唱會及拍劇時，他經常指減肥很辛苦，每當要減肥時會發現自己真的很愛吃，而我們則會一起以吃的方式減壓。」

其實Luxi與Lokman拍拖4年多，她分享愛情保鮮法：「幼稚一點，就如跟朋友一起玩樂一樣，經常作弄大家。」

▲ （IG圖片）

Alina與Stanley放閃不停

至於另一位「鏡嫂」兼《全民造星III》十強李炘頤（Alina）最近剛搬新屋，並與拍拖4年半的Stanley開始半同居生活，她稱與男友一直是譚仔的忠實擁躉，所以經常在家叫外賣。但她再表示自己是「會因為肚餓而嬲」的女友，所以Stanley叫外賣時預上她份，簡單的動作已令她感到窩心。

不過Stanley近日憑劇集《大叔的愛》演「Louis」人氣急升而工作不斷，Alina坦言彼此少了見面：「最多是早上差不多時，起身見一下。」

▲ （黃建輝 攝）

雖然少見，但仍無阻二人甜蜜，Alina更指「不要見太多」就是他們的愛情保鮮法：「少見便會想念對方，當見面時會很想擁抱，若常見會變得習以為常。」她又笑指男朋友不懂浪漫，希望由《大叔的愛》的Rachel好好調教他本人。

她沒對男朋友是MIRROR成員人氣爆登而感壓力，更不介意自己的名字前加上「Stanley女朋友」等的稱呼：「很替他們開心，也很替娛樂圈開心，因為很久沒有這樣的情況出現。我沒有想會否追上對方，只想多點工作及表演機會，有觀眾記得我就夠。」

▲ （IG圖片）

記者：梁樂欣

同場加映：梁祖堯、MIRROR專訪