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【DSE2021】恒大報名人數按年升逾10％　熱門商科或要3人爭1學位

社會 17:42 2021/07/21

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香港恒生大學校長何順文。（陳梓蔚攝）

文憑試今日（21日）放榜，私立大學亦是不少應屆考生的選擇，香港恒生大學校長何順文就指，雖然原先預料學生人數減少和部分學生負笈海外會影響收生，但實際上今年報名人數較去年多逾10％，料與大學早年成功正名有關。

何順文分享指，在放榜前報讀恒生大學一年級及三年級的人數，分別有約2,500人和3,500人，較去年上升約10％和18％。何順文指出，有關升幅或於大學早年正名有關，其中商學院較為熱門，金融分析和人力資源管理等科目或要3人搶1個學位。

恒生大學早前推出校長推薦入學計劃，希望吸納在成績以外表現傑出的學生，據透露，恒大共收到數百個推薦，惟最後只取錄了當中的約10個。

考獲約20分的陳同學。（陳梓蔚攝）

考獲約20分的陳同學今日下午到香港恒生大學報讀商學科，她表示雖然20分有入大學的機會，但今次部分選修科目失手，所以決定報讀恒大課程「買個保險」。她又指選擇恒大的原因在於其商學院名聲較好，對課程內容感興趣。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：陳梓蔚

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科目 大學 恒大 經濟 DSE 學校 香港恒生大學 東京

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