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【榴槤控】榴槤王子教整零失敗消暑榴槤布甸　一個秘訣調出甘甜榴槤蓉黃金比例【附食譜詳情】

休閒消費 17:26 2021/07/28

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

夏日炎炎，榴槤王子教大家整超簡單的消暑榴槤布甸！

不少人喜歡食榴槤，今集《靚太廚房》請到有榴槤王子稱號兼唯港薈酒店署理行政總廚何偉誠師傅（Danny）教大家以榴槤做一款簡單的榴槤布甸，冰涼消暑，在炎夏品嚐最好不過！家長更可以和小朋友一起做甜品，分享對榴槤的愛戴。

唯港薈酒店署理行政總廚何偉誠師傅（Danny）（左）、主持Ricca（右）（曾嘉文攝）

揀靚榴槤5招及5款人氣榴槤介紹，即睇【下一頁

點擊大圖了解榴槤布甸做法詳情：

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材料：

  • 榴槤蓉 400g
  • 牛奶 350 g
  • 雲呢拿 半條
  • 忌廉1150g
  • 白砂糖120g
  • 魚膠粉 15g
  • 冰水 75g

做法：

1.　把冰水加入魚膠粉。

2.　挖出雲呢拿籽。

3.　在鍋加入雲呢拿籽連皮、白砂糖、牛奶、忌廉，開中細火加熱攪勻，目的令雲呢拿出味。

4.　水滾轉細火滾1分鐘，然後熄火，加入魚膠。

Danny提醒大家必須熄火才加入魚膠，因為水溫100度會令魚膠失去凝固功效。

5.　加入榴槤肉攪勻。

6.　將混合物倒入器皿。大家可先倒進量杯，再倒進布甸杯裡。

7.　把布甸放入雪櫃6小時。

8.　取出布甸，加榴槤肉及薄荷葉裝飾，即成。

Danny還透露一個小秘技，如果用榴槤做甜品，可以把濃郁甘香的榴槤，與甜度高的的榴槤混合一起，所做出的味道會很中和，例如把濃郁甘香的貓山王混合甜度十分高的柔佛黃金。

點擊大圖了解詳情：

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同場加映：更多簡易甜品食譜，即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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