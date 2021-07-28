【榴槤控】榴槤王子教整零失敗消暑榴槤布甸　一個秘訣調出甘甜榴槤蓉黃金比例【附食譜詳情】

▲ 夏日炎炎，榴槤王子教大家整超簡單的消暑榴槤布甸！

不少人喜歡食榴槤，今集《靚太廚房》請到有榴槤王子稱號兼唯港薈酒店署理行政總廚何偉誠師傅（Danny）教大家以榴槤做一款簡單的榴槤布甸，冰涼消暑，在炎夏品嚐最好不過！家長更可以和小朋友一起做甜品，分享對榴槤的愛戴。

▲ 唯港薈酒店署理行政總廚何偉誠師傅（Danny）（左）、主持Ricca（右）（曾嘉文攝）

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材料：

榴槤蓉 400g

牛奶 350 g

雲呢拿 半條

忌廉1150g

白砂糖120g

魚膠粉 15g

冰水 75g

做法：

1. 把冰水加入魚膠粉。

2. 挖出雲呢拿籽。

3. 在鍋加入雲呢拿籽連皮、白砂糖、牛奶、忌廉，開中細火加熱攪勻，目的令雲呢拿出味。

4. 水滾轉細火滾1分鐘，然後熄火，加入魚膠。

Danny提醒大家必須熄火才加入魚膠，因為水溫100度會令魚膠失去凝固功效。

5. 加入榴槤肉攪勻。

6. 將混合物倒入器皿。大家可先倒進量杯，再倒進布甸杯裡。

7. 把布甸放入雪櫃6小時。

8. 取出布甸，加榴槤肉及薄荷葉裝飾，即成。

Danny還透露一個小秘技，如果用榴槤做甜品，可以把濃郁甘香的榴槤，與甜度高的的榴槤混合一起，所做出的味道會很中和，例如把濃郁甘香的貓山王混合甜度十分高的柔佛黃金。

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記者：王芷瑩