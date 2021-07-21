【企業管治】張夏令指香港發展ESG具得天獨厚優勢　鼓勵更多中資機構善用香港資本市場作可持續融資

▲ 投資推廣署與香港中國企業協會今日（21日）合辦網上研討會，以環境、社會與企業管治（ESG）為主題。（政府新聞處）

投資推廣署與香港中國企業協會今日（21日）合辦網上研討會，以環境、社會與企業管治（ESG）為主題，為在香港的內地企業提供最新ESG發展資訊和趨勢，協助他們制訂ESG政策，促進企業可持續發展。

該研討會名為「環境、社會與企業管治的新常態：如何協助內地企業走向可持續發展之路」，得到香港綠色金融協會支持，旨在為內地企業提供最新ESG相關資訊和親身經驗分享，尤其在疫情新常態下如何藉香港實施企業可持續發展政策，達致最佳的ESG目標。

投資推廣署署長傅仲森及香港中國企業協會副會長兼總裁張夏令首先於研討會上致歡迎辭，接着由業界講者分別作一系列專題演講和互動討論。

傅仲森說表示，香港是重要的集資中心，而ESG是全球熱話，不僅是投資者，各企業的顧客亦逐漸關注企業在可持續發展以及社會責任的實踐。事實上，現今的企業包括家族辦公室要為更多持份者負責，當中包括投資者、顧客、員工，以及非政府組織，他們會評價和評估企業對世界產生的影響。

他續指，開明的企業和領導者愈來愈重視ESG的分析和報告，認為這是與持份者建立長遠關係的必要條件，並會落實最佳的ESG策略，以在行業競爭者中突圍而出。他相信企業如能落實最佳的ESG策略，將有利企業的財務表現，並能多方面發揮企業潛能。

張夏令致辭時表示：「香港作為國際金融中心，在發展ESG與可持續金融領域具有得天獨厚的優勢。近年來，特區政府及監管機構陸續推出了『綠色金融認證計劃』、『政府綠色債券計劃』、『綠色可持續金融資助計劃』，資管機構ESG訊息披露指引等一系列政策和措施，並於去年五月成立了『綠色和可持續金融跨機構督導小組』，致力進一步完善本地的ESG投資生態體系，將香港打造成亞洲的ESG投融資樞紐。」他亦於研討會上鼓勵更多中資機構善用香港的資本市場及金融和專業服務做綠色和可持續融資及認證。

其他講者包括香港交易所上市科政策及秘書服務組副總裁李婉愉、香港綠色金融協會副會長兼秘書長和法國巴黎銀行亞太區可持續資本市場主管黃超妮、標普全球大中華區ESG業務發展主管喻蓉、滙豐亞太區可持續發展債券主管甘露穎和新世界發展可持續發展主管鄧業煒。

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責佳編輯：曾卓鋒