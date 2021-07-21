【DSE2021】4歲被滾油灼傷留傷疤變內向　受良師激勵苦讀盼執教鞭

▲ 陳佩妍（右二）表示感謝老師們的鼓勵及幫助。（洪芷晴攝）

2021年中學文憑試（DSE）今（21日）放榜，除了誕生多名狀元外，亦有不少學生獲得優異成績。有應屆文憑試考生小時因一次灼傷意外令下巴、頸部至胸口留下明顯傷疤，於外出時曾遭受旁人目光，令自己從小到大都內向沒自信，幸於中二時獲中文科良師啟蒙，不時鼓勵她，令她重拾自信，於今次文憑試中奪得優異成績。受良師啟發，她立志日後執教鞭成為老師，期望回到母校任教，以親身經驗幫助學生成長。

現年19歲的陳佩妍於4歲時，於參加鄰居婚宴時，意外被滾油濺到，導致身體受到2級灼傷，令其由下巴至胸口留下明顯傷疤。她於7、8歲起便開始接受手術，12年間經歷約5次植皮手術，她表示，雖然手術未有為生活帶來太大影響，但自己性格亦因而變得內向，不時遇到旁人奇異目光，曾試過外出乘車時被小朋友當作異類：

小朋友好奇心重，佢地會問媽媽，呢個姐姐係咩事。

陳佩妍分享，自己成長於一個傳統的一家三口的家庭，自己自中一起到內地來港讀書，其父為盤工人，其母則是家庭主婦，二人均較少稱讚她。

因4歲那年發生的意外，陳佩妍從來內向話不多，不善表達自己，她自認自己雖然一直努力學習，但缺乏自信心，甚至總是有些悲觀。誰料，命運轉折點發生在她中二那年。她指，自己從小喜愛中文科及視藝科，中二那年遇上一位中文老師，對她不時關心了解，鼓勵讚賞她說「其實我知你可以」，老師一席話，對於缺乏自信的她而言是難能可貴，更令她重拾自信，「心態上開始改變」，更努力學習，亦是因為該老師，讓她那年立志要成為一名良師，幫助跟自己一樣自信心不足的學生。她分享，自己於高中生涯曾開始嘗試擔當學校活動的司儀，同時積極參與繪畫比賽，更獲得亞軍。

陳佩妍於今日文憑試放榜中考獲6科25分佳績，其中中文科與視藝科奪得兩科五*的成績。她的志願是入讀浸會大學中文系，望日後可成為一名關心學生的中文老師，更期望能回到母校任教。她分享，雖然現時身上的傷疤仍然明顯，但意外反而令自己更堅強、有克服困難的勇氣。

其班主任伍靜儀表示，陳佩妍是一名勤奮的學生，經常看見其於放學後留在學校溫習，「留到學校閂門先肯走」，認為她只是「要人助佢一把」，一直十分欣賞她的勤奮學習態度，「做得唔好都會不斷改善，自學心態好好」。陳佩妍指環境並沒有影響她求學決心：

由於自己居住在160呎的環境，故比較喜歡回校溫習，即使疫情時亦無阻她回校溫習的決心。

陳佩妍認為，自己要成為一名中文科老師，仍有一些不足的地方需改善，她舉例，廣東話仍有一定口音，會盡量調整，希望可以說標準的廣東話。對於早前有指考評局擬取消中文科的聆聽及綜合卷及口試，僅保留閱讀卷及寫作卷，她表示聆聽與口試亦是學習語言的一種方式，認為有必要保留。

被問到近期香港教育界出現教師離職潮，陳佩妍直言希望回饋社會：

雖然時勢有變，覺得自己應該繼續堅持做自己想做嘅事，希望成為中學中文老師，用知識回饋母校。

佛教沈香林紀念中學校長呂恒森表示，陳佩妍的家庭較傳統在小學過程中沒有得到什麼讚賞，令她認同感較低，學校有適當地提供協助。他表示來年中五、中六的學生經歷過社會運動與疫情轉變，情緒上可能需要不同的協助，學校會為他們提供個人輔導等不同形式的支援。

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記者：洪芷晴