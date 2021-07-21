【DSE2021】向校長拜師自修中史　慕光英文書院周燦林DSE摘星回報

▲ 向校長拜師自修中史，慕光英文書院周燦林DSE摘星回報。陳梓蔚攝

師徒關係在現今香港並不常見，慕光英文書院其中一名摘星學生周燦林，自中四向校長梁超然「拜師」，要求其傳授中國歷史知識，結果校長被其誠心所感動，協助他自修中史。兩師徒關係日漸親密，周燦林感到失落時，梁超然會帶他到志蓮淨苑修心，最終周燦林亦不負師恩，DSE中史科考獲5＊。

▲ 周燦林不負校長師恩，DSE中史科考獲5＊。陳梓蔚攝

對慕光英文書院校長梁超然來說，學生周燦林「拜師」當日的事仍歷歷在目。當年周燦林升高中時希望選修中史和物理，但學校的編制上並不容許，最終周燦林決定仿效前人向校長「拜師」，希望校長能在每星期用1小時，教授他中史。

梁超然當時找了一份中四的試卷，對周燦林說，「如果你能答對7成以上，我就答應你。」結果周燦林竟然越級挑戰成功，自此成為「入室弟子」。

其實我無教過他課本內容，我只是叫他看書，和他討論。

梁超然直言周燦林的自修一發不可收拾，在放榜的今天已讀完和消化了研究院級別的歷史書籍，

我認為他現在的歷史根基，已勝過了不少大學生。

師徒二人，在過去三年來每星期一聚，每星期驗收成果，最終周燦林亦不負厚望，在DSE的中史科考獲5＊，最佳5科的成績亦有25分，正計劃報讀港大文學院，未來劍指京都大學研究歷史。

當然，周燦林一路走來亦不是順風順水，去年被選為學生會會長的他不幸遇上疫情，過程中亦面對不少不如意事使其情緒低落。梁超然見此便帶他到志蓮淨苑散心，更笑指：

等佢係釋迦牟尼既氛圍下靜下，其實最重要是，疫情下我們都沒什麼地方可以去。

梁超然又表示，「其實可能我誤導了他，他父母想他讀精算，我卻引了他讀歷史」，梁超然又指，周燦林已經沉迷於歷史難以回頭，唯有囑咐他要跟家人好好交代清楚想法，並寄語他通史自用。最後更指，他在周燦林以後不會再「收徒」，已將他視作關門弟子。

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記者：陳梓蔚