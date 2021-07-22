【超市大搜查】日雜《LDK》實測8款無鋼圈內衣　冠軍內衣舒適+合身+排汗+胸形全奪A【附完整排名】

▲ 日雜實測8款無鋼圈內衣，冠軍級內衣舒適+合身+排汗+胸形全奪A。

女士愈來愈注重內衣的舒適感，其中無鋼圈胸圍可以擺脫鋼線的束縛而大受歡迎。日本雜誌《LDK》為此評測市面常見的8款無鋼圈胸圍，分析胸圍的舒適度、合身度，有沒有副乳等等，最後總結出2021年度無鋼圈胸圍排行榜。

《LDK》評測8款無鋼線胸圍包括不少知名內衣品牌：Wacoal、Triumph、LECIEN、Peach John、AMO STYLE等，亦包括Uniqlo及無印良品。

評測標準：

1.副乳及合身感：確定罩杯適合胸圍，而且沒有副乳

2.舒適度：檢查胸罩的舒適度，移動身體時胸罩會否移位，是否感到舒適

3.吸濕排汗：測試罩杯內側可否吸汗，會否悶熱

4.穿著形態：檢查穿上衣服時，胸圍的位置和形狀，身體的線條，以及會否看起來很胖。

第8至第5名：

第5至8名的產品中，包括無印良品、Wacoal AMPHI、Triumph AMO STYLE及Peach John。當中無印良品及Wacoal AMPHI的罩杯較小，胸部或會被擠壓，亦會出現副乳。

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第4至第1名

上位圈的產品中包括Triumph、Wacoal、Uniqlo及LECIEN，其中LECIEN為Wacoal副線品牌。測試顯示，LECIEN的無鋼絲胸圍不論在舒適度、吸濕排汗、胸形都表現優秀，而且無副乳，支撐力強。至於作為非內衣品牌的Uniqlo亦表現出色，奪得第2。

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總結排行，《LDK》最推薦LECIEN無鋼絲胸圍。《LDK》指模特兒的體型為M碼或70D。同一尺寸下，AMPHI及無印良品的胸圍比其他牌子相對較小，而且穿著感較差或有副乳。而LECIEN無鋼絲胸圍則是舒適度高的內衣。

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背心：

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蕾絲背心：

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吊帶背心：

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責任編輯：楊宛茜