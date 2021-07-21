【DSE2021】許正宇發表網誌勉勵應屆考生積極裝備自己　指公開考試只是成長旅途中轉站

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇今日（21日）發表網誌鼓勵一眾應屆考生。（資料圖片）

中學文憑試今日（21日）放榜，財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌鼓勵一眾同學，指公開考試只是成長旅途上的中轉站，憑著清晰的目標和奮發圖強，年青人始終能掌握自己的未來。他亦借機提及財庫局的各項人才培育計劃，冀年輕人可通過計劃為積極裝備自己，未來有更多機會盡展所長，結合國家《十四五規劃綱要》和大灣區為香港帶來的機遇，讓香港的金融業繼續在全球大放異彩。

許正宇在其網誌指，縱使文憑試的成績或許決定應屆考生目前的升學路向，但他相信公開考試只是年青人成長旅途上的中轉站。

無論成績如何，只要有清晰的目標和奮發圖強，未來始終掌握於自己手中。

許正宇亦在網誌大談財庫局近年推出不少人才培育計劃，讓年青人在其他人生中轉站，包括金融服務業的職業旅途上邁步向前。他表示，財庫局創造職位的工作將聚焦關顧在經濟不景下剛畢業或工作經驗較淺，而就業遇到較大挑戰的年青人，局方將為已獲悉數申請的「金融服務業創職位計劃」「加碼」，推出「FIRST畢業生版」，資助200個專為2019 - 21年大學畢業生而設的新職位，涵蓋銀行、證券、保險、強積金、會計及信託業。每名合資格僱主最多可獲資助兩個新增職位，資助金額上限為每個職位每月10,000港元，為期12個月。在提交申請當天或之前，有關畢業生須已經獲得聘用及就職，職位亦須為公司的僱員總數帶來「淨增長」。金融發展局即將公布計劃細節和申請程序，下星期三 （7月28日）開始接受網上申請。

他亦提到，自他上任以來，局方為培育年青金融人才創造了不少職位空缺，其中包括以上提及資助1,500個職位的FIRST計劃，以及聚焦金融科技、涉及1,000個職位的「抗疫基金金融科技人才計劃」。他亦提到，政府在2016 年推出「提升保險業及資產財富管理業人才培訓先導計劃」，為資產財富管理業及保險業培訓與發展人才。先導計劃至今已連續5年舉辦「暑期實習計劃」，為超過800名學生提供財富管理業務及保險業實習機會。加上透過職業博覽、校內外職業研討會、與監管機構和從業員的交流等，計劃持續向年輕人推廣資產財富管理業及保險業的行業發展及晉升機會。

另外，為鼓勵和支持年青人到大灣區內地城市工作和發展事業，行政長官在《施政報告》中公布了「大灣區青年就業計劃」，目前已有超過400個銀行及會計等金融服務業的相關職位，為年青人提供在大灣區內地城市從事金融業的寶貴機會。局方未來將繼續推陳出新，積極探討與香港青年團體合作，為年青人推出更多有助規劃金融事業生涯的創新項目。

許正宇在網誌最後提到，有賴金融業界、政府和各監管機構的共同努力，香港金融服務業一直以亮麗的發展前景和富挑戰性的工作氛圍吸引一眾人才。他相信，儘管香港仍然面對疫後重振經濟、全球地緣政治的複雜和不確定性等挑戰，不論是秉持專業服務水平的金融界同仁，或是初出茅廬的畢業生，都能展現他們強大的適應能力，特別是捉緊疫後新常態下的行業轉型機會，例如金融科技和綠色金融等，遇強愈強。

他續指，這些因疫情而催化的新興趨勢，結合國家《十四五規劃綱要》和大灣區為香港帶來的機遇，加上政府拓展金融人力資源的政策措施，將為積極裝備好自己的年青人帶來更多機會盡展所長，也讓香港的金融業繼續在全球大放異彩。

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責任編輯：曾卓鋒