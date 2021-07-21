【妨礙司法公正】父脫性侵女兒罪5家人涉妨礙司法公正　女兒供稱祖母要求她上庭「扮傻」

▲ 父涉性侵女兒脫罪，5名家人否認妨礙司法公正今於高等法院續審。經濟日報資料圖片

父親涉性侵13歲女兒被控，女童於審訊期間供稱編造指控，涉案父親最終脫罪，女童父母、祖父母及叔父被控串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件今（21日）於高等法院續審。事主X供稱祖母教她「扮傻、扮咩都唔記得」，上庭不要說出事實。X指祖母不斷向她獻殷勤，曾向她送錢及手機，目的是要幫「所謂的父親」，X直言「盲嘅都知佢想做咩啦」。

5名被告是X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父和65歲祖父。X父親、叔父及祖父母同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間，在香港一同串謀妨礙司法公正，即致使X在高等法院一刑事案件審訊程序中更改原擬作出的證供。

X父母另同被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，控罪指兩人於2018年10月20日，意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即致使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高等法院一刑事審訊程序中作供。

法庭早前已頒令禁止傳媒披露X的名字、住址、職業及案發地點。

X現年17歲今於屏風下作供，X指於2018年10月20日父親所涉性侵犯開審前5天，她與胞弟隨母親離港到深圳。X指當時母親稱曾探望被扣押的父親，「你阿爸叫我哋快啲返大陸，唔好上庭」。X稱當時問及不上庭「係咪真係可以幫阿爸甩罪」，X指「佢哋想幫阿爸甩罪」，X稱之後執拾衣物，隨母到深圳姨母住所。

X指當時母親提及祖母致電要求她們「唔好上庭住」，等候法官如何決定。被問及為何跟母親到深圳時，X回應「嗰時唔識諗，諗住一心幫老豆，幫佢甩罪」﹐同年11月4日，X與母親及胞弟返港，法官其後將案件排期至2019年1月審理。

X指等候審訊期間，叔父曾對她說「上庭唔好講真話」，並教她「上庭嗰時個妝有咁濃化咁濃，衫著得有幾曝露得幾曝露，要著高踭鞋，玩寸個party」，令法官對她印象不佳，以及不相信其說話，X稱她理解是「點都要幫到我老豆」。

X續指從2018年底至2019年等候上庭期間，叔父多次到訪，有時會與祖父母一同前來，3人分別曾給她和胞弟100至200元。X指曾跌傷頭，祖母便叫她借機「扮傻，扮咩都唔記得，傻咗咁，上庭就唔好講事實」，X稱他們想救我「所謂」的爸爸出來。

X於庭上解釋，她稱「所謂」的爸爸，是因為「始終都唔會係一家人」，表明不想再承認與父親有任何關係。

X又指叔父曾扮警員及律師「兇」她，著她上庭時，於律師及法官提問時回答「唔知、我唔記得咗」。X指祖母曾送她手機，X形容「盲嘅都知佢想做咩啦」，她指祖母不斷獻殷勤，「想賄賂我、收買我，幫到佢個仔出獄囉」。

X又指祖母曾對她說若不幫助父親的話，「你以後無嫁妝、你細佬唔知點算」，並表示「你識點做㗎啦」，X供稱理解是要「詐傻扮懵」，X指當時正在床上打機，故對祖母的說話只是應了一聲「嗯」。

聆訊明(22日)續。

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記者：林育慧