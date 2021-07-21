【DSE2021】考獲19分成績惟英文科失手僅獲2級　在囚青年已訂目標來年再考冀未來海外升學

▲ 今年共有7名青少年在囚人士報考香港中學文憑考試。圖示在文憑試中考獲六科共19分的阿清（化名）（左）和17歲的阿平（化名）（右）互相鼓勵。（懲教署）

2021年中學文憑試（DSE）今（21日）放榜，除了誕生多名狀元外，亦有不少學生獲得優異成績。今年共有4名青少年在囚人士報考香港中學文憑考試，其中身處壁屋懲教所的阿清（化名）獲六科共19分的成績，惟英文科卻僅獲2級成績，未能達到本地大學的基本入學要求。然而，他未有氣餒，並已訂立計劃，來年再應考英文語文科及數學科延伸部分，以提高獲釋後到海外升學的機會。

即看在囚青年今年DSE成績：

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懲教署今日（21日）公布，7名來自壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士共報考37張試卷，於其中28張試卷取得二級或以上成績，佔總卷數75.7%，當中有一名考生考獲16分的成績，同時符合入讀本地大學的基本入學要求；而另一名考生則考獲六科共19分的最好成績。他們報考的科目包括中國語文、英國語文、數學及通識教育四個核心科目，以及經濟和旅遊與款待兩個選修科目。

身處壁屋懲教所的阿清（化名）今年19歲，在文憑試中考獲六科共19分。他入獄前原本打算到外國升學，但其後因犯事入獄。他剛入獄時十分迷惘，曾一度萌生放棄學業的念頭。他後來幸得家人及老師的鼓勵，在懲教院所中修讀新高中課程，重拾人生方向。

然而，阿清的英文科成績只得到二級成績，未能達到本地大學的基本入學要求，但他沒有氣餒，並已訂立計劃，來年再應考英文語文科及數學科延伸部分，以提高獲釋後到海外升學的機會。

另一名考生阿平（化名）今年17歲，中二已輟學，後來因犯罪而被判入教導所。他眼見每星期家人長途跋涉探訪，對他不離不棄，令他深感內疚，因而決心改過，並希望透過在所內修讀新高中課程增進知識，裝備自己。雖然考獲的成績未如理想，但阿平知道他在受訓期間所學到的沒有白廢。他對烹飪興趣濃厚，希望畢業後投身酒店飲食業，腳踏實地工作，報答家人。

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責任編輯：曾卓鋒