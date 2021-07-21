【香港小姐2021】大熱陳聖瑜+梁凱晴塑身心得　陳懿德馬嘉希狀態大勇

▲ （左起）陳懿德 馬嘉希 邵初 余曉蕙 余詠童。

《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，今午在西貢WM Hotel舉行的記者會中，24位佳麗首度以泳裝亮相會見傳媒。

一眾佳麗身段勻稱，大熱門陳聖瑜（Yvette）與梁凱晴（Carina）狀態大勇，而較為健美豐滿的佳麗則為（Nichole Ma）。

經過連串特訓及首輪淘汰，24位佳麗包括：陳聖瑜、陳懿德、姜嘉琳、陳詩帆、張嘉倩、戴佳敏、葉靖儀、關楓馨、劉珍寶、梁凱晴、梁菁琳、梁允瑜、盧淑儀、馬嘉希、宋宛穎、莫韻諰、伍韻婷、施茉莉、邵初、王嫿嫿、王嘉慧、楊培琳、余曉蕙及余詠童（排名依英文姓氏序）。

▲ 首度永裝登場。

Rachel與Nichole受訪時，笑言擁有美好身段全靠母親優良遺傳，二人表示，面試時被評判要求減肥，Rachel更因而在個半多月時間內減了14磅，意志力可嘉。

Rachel說：「我主要減鹽、減油、減糖、減澱粉、減調味，我本身鍾意食，所以都痛苦，但為了比賽，都想盡最大努力。」她又指對現時體態感到滿意，故只要Keep fit而不會再刻意減肥：「現在是自己最弗狀態，我覺得選美心態好重要，不要盲目追求最瘦才最靚。」

▲ 陳懿德。

Nichole則指已按評判要求自然減了兩、三磅，不過她並沒有刻意節食，只靠做運動達修身目標：「主要做Cardio、boxing、HIIT，及控制飲食，評判說我塊臉較闊，但身型都ok。」同為身段美好代表佳麗的余詠童（Trixie），透露拍攝《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》期間磅數不減反增：「因為大會安排食物太好味，入Camp時間緊逼做少了運動。」

大熱門陳聖瑜梁凱晴

兩大熱門Yvette及Carina笑言由於被看好，加上在晉級賽中被編排在同一組，以致經常形影不離，感情與日俱增。

▲ 大熱門陳聖瑜（Yvette）與梁凱晴（Carina）。

Yvette指從Carina身上學會很多：「她笑得好甜好靚，在她隔離都感受到甜美，她亦好自律，我要學習。」至於Carina「回禮」：「Yvette好靚，好識擺甫士影相；我好欣賞她好活潑、好鍾意講話，我就較靜。」

Yvette謂很羨慕Carina小腹很扁平：「這段時間Camping少去了好多廁所，肚子不夠平。」Carina聞言謙指：「有報道指我大隻，我好擔心。所以都有做運動及食少點，例如做sit up，想firm些。」

佳麗由28位減至24位，大會統籌經理何小慧接受媒體訪問時透露佳麗入營拍攝晉級賽至今，已根據「美貌」、「智慧」、「品德」、「素質」四大原則淘汰了4名佳麗，並謂之後再會有佳麗陸續被淘汰，但具體人數則會稍後才作公布。

一共6集真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》將於8月9至11日（周一至三）及8月16至18日（周一至三）晚上10時30分於翡翠台播映。準決賽及決賽將於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）隆重舉行。

