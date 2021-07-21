  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (週三) 20:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【認罪候判】涉設置無綫電收發器工程師及退休漢認罪候判

社會 19:32 2021/07/21

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

工程師及退休漢今於東區裁判法院承認設置或維持電訊設施罪，准保釋候判。經濟日報資料圖片

民陣在去年元旦發起大遊行，3男1女涉在港九等地設置天線及電訊收發器等，以在遊行期間廣播資訊，期間2名中年男子在渣甸山被截獲及搜出對講機及天線等，另位於秀茂坪一單位被搜獲其他電訊設施等，4人被控無牌管有無線電通訊器具、設置或維持任何電訊設施、管有攻擊性武器等6罪，案件今（21日）於東區裁判法院再訊。工程師及退休漢承認1項設置或維持電訊設施罪，售貨員及女文員否認控罪，排期於11月1日開審，判刑押後待案件審結後一同處理。

4名被告依次為陳良新（70歲；已退休）、余敬邦（60歲；工程師）、繆日謙（34歲；售貨員） 及甄淑儀（31歲；文員）。陳良新及余敬邦承認1項設置或維持電訊設施罪，無牌管有無線電通訊器具罪則獲撤銷。繆日謙及甄淑儀否認1項設置或維持電訊設施罪、無牌管有無線電通訊器具罪、管有攻擊性武器罪及管有仿製火器罪。

兩人承認的案情指，民陣於2020年1月1日在維園舉行集會，及後遊行至中環，獲警方發不反對通知書，但警方接獲情報指當日一條無牌無線電廣播頻道會運作，並在遊行期間向示威者發放警方部署。警方遂安排警員跟蹤首2名被告，發現2人當日登上渣甸山山頂，並在草叢中裝設天線，及後在2人下山時截停，並搜出對講機、手機、通訊事務局發出的個人牌照等物品。

同日，警方在秀茂坪某住所單位發現天線、電訊收發器及對講機等，並可透過渣甸山的系統，為港島及九龍提供無線電訊號覆蓋，發佈訊息予合適的無線電接收器。

其餘2名否認控罪的被告排期至11月1日開審，審期5天，認罪2人的求情將於案件審結後一同處理，期間4人續准保釋。

現有控罪指稱4名被告於2020年1月1日，在香港沒有牌照而持有3部無線電收發器及裝設2條未經批准頻道。陳良新被控於同日在跑馬地衛奕信徑沒有牌照管有1部對講機；而余敬邦、繆日謙被控於同日在香港沒有牌照下分別管有9部對講機及4部對講機。繆日謙另被控在西營盤僑發大廈一單位內管有1支鐳射筆、6把摺刀、1把匕首、1把開山刀、4把斧頭及1支氣槍。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂
 

售貨員 中環 請願示威 經濟 民間人權陣線 退休 電訊 西營盤 香港 工程

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】