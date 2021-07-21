【認罪候判】涉設置無綫電收發器工程師及退休漢認罪候判

▲ 工程師及退休漢今於東區裁判法院承認設置或維持電訊設施罪，准保釋候判。經濟日報資料圖片

民陣在去年元旦發起大遊行，3男1女涉在港九等地設置天線及電訊收發器等，以在遊行期間廣播資訊，期間2名中年男子在渣甸山被截獲及搜出對講機及天線等，另位於秀茂坪一單位被搜獲其他電訊設施等，4人被控無牌管有無線電通訊器具、設置或維持任何電訊設施、管有攻擊性武器等6罪，案件今（21日）於東區裁判法院再訊。工程師及退休漢承認1項設置或維持電訊設施罪，售貨員及女文員否認控罪，排期於11月1日開審，判刑押後待案件審結後一同處理。

4名被告依次為陳良新（70歲；已退休）、余敬邦（60歲；工程師）、繆日謙（34歲；售貨員） 及甄淑儀（31歲；文員）。陳良新及余敬邦承認1項設置或維持電訊設施罪，無牌管有無線電通訊器具罪則獲撤銷。繆日謙及甄淑儀否認1項設置或維持電訊設施罪、無牌管有無線電通訊器具罪、管有攻擊性武器罪及管有仿製火器罪。

兩人承認的案情指，民陣於2020年1月1日在維園舉行集會，及後遊行至中環，獲警方發不反對通知書，但警方接獲情報指當日一條無牌無線電廣播頻道會運作，並在遊行期間向示威者發放警方部署。警方遂安排警員跟蹤首2名被告，發現2人當日登上渣甸山山頂，並在草叢中裝設天線，及後在2人下山時截停，並搜出對講機、手機、通訊事務局發出的個人牌照等物品。

同日，警方在秀茂坪某住所單位發現天線、電訊收發器及對講機等，並可透過渣甸山的系統，為港島及九龍提供無線電訊號覆蓋，發佈訊息予合適的無線電接收器。

其餘2名否認控罪的被告排期至11月1日開審，審期5天，認罪2人的求情將於案件審結後一同處理，期間4人續准保釋。

現有控罪指稱4名被告於2020年1月1日，在香港沒有牌照而持有3部無線電收發器及裝設2條未經批准頻道。陳良新被控於同日在跑馬地衛奕信徑沒有牌照管有1部對講機；而余敬邦、繆日謙被控於同日在香港沒有牌照下分別管有9部對講機及4部對講機。繆日謙另被控在西營盤僑發大廈一單位內管有1支鐳射筆、6把摺刀、1把匕首、1把開山刀、4把斧頭及1支氣槍。

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記者：林欣樂

