【港區國安法】警方國安處撤銷兩人保釋安排　消息稱為前《蘋果》高層陳沛敏及馮偉光

▲ 警方今日撤銷兩人保釋安排，據悉為前《蘋果日報》副社長陳沛敏及主筆馮偉光。（經濟日報資料圖片）

警務處國家安全處繼今早展開行動後，下午亦撤銷了1男1女的保釋安排。消息指，兩人是前《蘋果日報》副社長陳沛敏、英文版執行總編輯「盧峯」馮偉光。

兩人在今年6月，涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」被捕，目前現正被扣查。馮偉光同時為前《蘋果日報》主筆，以「盧峯」為筆名。他上月底在機場，準備離港赴英國時被捕。

另外，警方今早以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕一名51歲前報社男編輯，據悉該人為前《蘋果日報》執行總編輯林文宗。

保安局局長鄧炳強今日被問起，是否拘捕前《蘋果日報》編輯時，稱任何人違法，都必須作出拘捕，但未有詳述。

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記者：陳宛彤