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【強制檢疫令】2人違反強制檢疫令　分別被罰款5000元及1萬元

社會 19:48 2021/07/21

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兩人因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（21日）於粉嶺裁判法院被判刑，2人分別被判罰5,000元至1萬元。（資料圖片）

兩人因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（21日）於粉嶺裁判法院被判刑。

首宗個案涉及一名70歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫十四日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於今年4月28日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，被判罰款5,000元。

第二宗個案涉及一名57歲女子，她早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫十四日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於今年3月20日離開其檢疫地點。她被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，被判罰款10,000元。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

截至今日，共有162人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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記者：曾卓鋒

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