【MIRROR星蹤】Edan成Tap & Go拍住賞大使　呂爵安隨身現身商場

▲ MIRROR成員Edan（呂爵安）任Tag &Go大使。

日前MIRROR成員呂爵安（Edan）近日為Tap & Go「拍住賞」宣傳拍片，推廣香港特別行政區政府消費券計劃。

太古地產宣布與計劃指定儲值支付工具營辦商之一，在旗下三個香港購物商場，即太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，推出總值超過港幣470萬元的購物獎賞和精彩體驗。

此次推廣活動的另一亮點為一系列由Tap & Go「拍住賞」消費券計劃大使、香港人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）主演的短片。短片將在太古地產旗下商場以及Tap & Go「拍住賞」數碼平台播放。Edan亦將於太古廣場、星街小區、太古城中心及東薈城名店倉展開購物之旅。活動更設網上遊戲，為顧客帶來驚喜。

太古地產副董事 零售業務(香港)邵婉儀表示：「我們很高興成為Tap & Go『拍住賞』的首個地產發展商合作夥伴，一同支持特區政府的消費券計劃。我們希望此一系列夏日禮遇能推動市民與親友在旗下商場盡情享受購物、餐飲和休閒生活體驗，同時帶動商戶暑期銷售額，助力香港經濟復甦。」

HKT Financial Services業務主管梁海儀表示：「我們很高興與太古地產合作，希望能讓消費者、本地商舖及特色小店共同受惠，為振興本地經濟出一分力。Tap & Go致力為客戶帶來便捷及安全的流動支付服務體驗，並擁有龐大的本地商戶網絡，讓用戶可在全港超過10萬個接受Mastercard®2、銀聯3及轉數快4收款的本地實體店及網上購物平台盡情消費。」

於2021年7月30日至10月31日期間，市民以Tap & Go「拍住賞」於太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉5參與商戶消費，憑合資格簽賬可換領最高總值超過港幣9,000元購物獎賞，包括商場及商戶現金券和獨家禮品，名額有限，先到先得，換完即止。

