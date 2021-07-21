【新冠疫苗】50歲翁離世前14日曾打復必泰　初步死因為酒精中毒或缺血性心臟病

▲ 50歲翁離世前14日曾打復必泰，初步死因為酒精中毒或缺血性心臟病（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日開展，衞生署今（21日）公布​截至7月18日過去一周疫苗接種監測，並披露一名50歲男子由公眾殮房處理的死因裁判官個案，其離世前14日內，曾接種復必泰新冠疫苗，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，初步解剖發現死因可能是酒精中毒或缺血性心臟病，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

衞生署又指，過去一周共接獲156宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括早前已公布一名15歲男子在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎的報告，其在接種第二劑復必泰疫苗兩天後出現胸痛，情況穩定；另沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至7月18日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結13宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為10宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘三宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。



根據醫管局資料，6月21日至7月18日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有70.7宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有2.7宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。

當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有3.9宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.3宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有26.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有4.2宗。

根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

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責任編輯：鄧凱文