【動漫節2021】政府收緊展覽會場社交距離措施至場地容納人數上限5成　主辦方呼籲市民下午4時30分後進場

▲ 香港動漫電玩節2021將於7月23至26日於灣仔會展舉行。（資料圖片）

香港動漫電玩節2021將於7月23至26日於灣仔會展舉行。鑒於政府今日（21日）宣布收緊展覽會場的社交距離措施，由原本場地容納人數上限的75%，收緊為只得50%，主辦方呼籲市民多考慮在四時半後到達會場。

【防疫措施】4人限聚令和口罩令等措施延長14天 7月30日起可復辦「公海遊」。詳情即看：【下一頁】

主辦方表示，因政府突然宣佈即時收緊展覽會場的社交距離措施，為配合政府社交距離措施，主辦方將會在Facebook上不時發放排隊龍尾位置圖，以方便觀眾決定入場時間，並建議市民進場前先留意香港動漫電玩節Facebook的信息。

主辦方亦希望，盡量在每天11小時的展覽時段內將人流平均分佈，以使大家的排隊時間減至最低。按照過往經驗，每天下午4時半後的人流較輕，觀眾不妨多考慮在四點半後到達會場。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒