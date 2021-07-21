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【DSE2021】患嚴重語言障礙無阻應考中國語文科　蕭浩嵐與代筆教學助理建立默契助應考

社會 21:16 2021/07/21

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香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校的蕭浩嵐同學（右）和何浩淳同學（左）克服身體障礙，順利完成文憑試。（紅十字會提供）

2021年中學文憑試（DSE）今（21日）放榜，除了誕生多名狀元外，亦有不少學生迎難以上挑戰自我。香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校有兩名學生力求挑戰自我，分別應考一至兩科。其中，患上有粒線體疾病及運動失調，導致大腦痲痺及聽障，並需使用輪椅，更有嚴重語言障礙的蕭浩嵐，在教學助理協助下應考中國語文，挑戰自我。另外同校的何浩淳患有腦麻痺及弱聽，獲批考試時加時。他在漫長的考試過程中需要忍受雙腳麻痺、身體僵硬等不適，但他仍堅持下去，努力完成考試。

蕭浩嵐的病病症影響其說話清晰度，他獲批考試時由教學助理代筆。課堂時他用心跟教學助理建立默契，務求爭取佳績。他在疫情停課期間仍然沒有鬆懈，用心完成家課，又於視像實時課堂溫習試題，力求上進。

起初我對此感到困難，但在老師及教學助理的協助下亦慢慢適應。

教導兩位同學中文的助理校長盧樂芝表示，對身體弱能的同學而言，應考文憑試並不容易，他們整個團隊都盡力幫他們調適。她續指，面對身體及疫情帶來的困難，學生都努力去克服，這份堅毅不屈的精神最令人感動。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：曾卓鋒

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