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【新冠疫苗】港已接種疫苗總劑次突破500萬　今再多6萬人打針

社會 21:37 2021/07/21

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港已接種疫苗總劑次突破500萬，今再多6萬人打針（陳靜儀攝）

新冠疫苗接種計劃自2月底開展，今日（21日）已接種疫苗總劑次突破500萬，已有超過292萬人接種第一針，接種率為43%，有三成的合資格人口打了兩針。

公務員事務局局長晚上於社交媒體表示，近日市民踴躍接種，每日接種人次均達6萬水平，可見大家逐漸認同疫苗抗疫，又強調變種病毒肆虐，有專家甚至提出，要應對變種情況，七成接種率也未必足以建立穩妥的免疫屏障，但七成是基本要求，社會愈早到達這階段，對通關和抵禦新一波疫情愈有幫助。

港府公布，今再多60,671人打針，其中34,402人打首針，26,269人打次針，累計超過292萬人接種第一針，接種率為43%，當中175萬人打復必泰、117萬人打科興；另有209萬人已打次針，當中122萬人打復必泰、86萬人打科興。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

 

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