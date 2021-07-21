【DSE2021】林鄭月娥稱世界並非「一試定終身」　重申香港前景非常好對年輕一代有信心

▲ 特首林鄭月娥今晚（21日）在Facebook發文鼓勵考生。（資料圖片）

2021年中學文憑試（DSE）今（21日）放榜，除了誕生多名狀元外，亦有不少學生獲得優異成績。特首林鄭月娥今晚（21日）在Facebook發文鼓勵考生，並對今年考生的整體成績比往年好感到欣慰，指再次證明香港人往往能在逆境自強。

林鄭月娥提到，今年考文憑試的同學，因為疫情的關係，面對更多挑戰。她聽到考評局秘書長説今年考生的整體成績比往年好，對此感到欣慰，再次證明香港人往往能在逆境自強。

她指，各位今天收到考試成績的同學，無論成績是否盡如人意，切記不要氣餒，今日的世界已經不是「一試定終身」，而是機遇處處。

林鄭月娥提到，除了8所受資助大學的過萬個學士學位課程名額外，也有透過指定專業/界別課程資助各自資院校的5千個學士和副學士名額，合資格同學也可領取免入息審查津貼修讀自己心儀的課程，或透過內地部分高等院校免試招收香港學生計劃，到內地頂尖院校升學。政府亦會為到內地升學的同學提供津貼。

她亦提及昨日（20日）在行政會議前見記者時的發言，重申香港的前景非常好，特別是政府致力推動多元經濟，包括創新科技和文化藝術，不管同學的志向為何，都可以在香港找到發展空間。我較早前出席香港傑出少年選舉的頒獎典禮時，就聽到多位得獎同學説出自己的志向，既多元又充滿對前景的期盼，令我對香港的年輕一代充滿信心。「英雄出少年」，在今日以創新驅動發展的大局中，只要同學堅定奮鬥決心，定能成就非凡事業。

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責任編輯：曾卓鋒