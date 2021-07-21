  • 28°C
香港時間 : 2021721日 (週三) 23:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】沙特領事女兒疑家居檢疫時落街　太古城ZARA及APITA納強檢

社會 22:19 2021/07/21

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

染疫沙特領事女兒居於太古城唐宮閣。（陳國峰攝）

食物及衞生局今日（21日）發出強制檢測公告，要求於指定期間，曾身處5個指明地方的人士，於7月23日或之前接受核酸檢測。因應今日（七月二十一日）錄得的一宗輸入個案，以及早前一宗患者在過去21天曾在本港居住的輸入個案曾到過的4個指明地方，已被納入強制檢測公告。

其中沙特領事的13歲女兒，按相關豁免人士規定，上周五抵港後於太古城唐宮閣家居隔離；之後女病人7月17日發病，今日證實確診。然而她疑於7月17至20日家居隔離期間外出，衞生防護中心指她曾到過太古城ZARA及APITA，另外昨日也公布她到過山頂廣場、東涌東薈城及纜車站，有關處所需納入強制檢測。

另外，屯門安定幼兒學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該學校也被納入今日的強制檢測公告。

7月21日的檢測公告詳情：
（需於7月23日或之前檢測，如受檢人士於7月19日至21日已進行檢測，會視為已遵從強制檢測公告規定。）

A. 涉及今日確診的2宗L452R輸入個案：

1. 金鐘太古廣場4樓407號鋪Emmer Pizzeria & Cafe，6月30日中午至下午2時曾身處該食店

2. 中環擺花街46號中晶商業大廈20樓Venture Studios Hong Kong，7月2日下午3時至5時曾身處該場所

3. 太古城中心地下及地庫APITA，7月20日中午至下午6時曾身處該場所

4. 太古城中心Zara，7月19日下午6時至10時曾身處該場所

B. 其他（已接種疫苗者，毋須檢測）

1. 屯門安定幼兒學校，7月8日至7月21日期間曾身處超過2小時者

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【DSE2021】林鄭月娥稱世界並非「一試定終身」　重申香港前景非常好對年輕一代有信心
今日 21:59
【DSE2021】林鄭月娥稱世界並非「一試定終身」　重申香港前景非常好對年輕一代有信心
【新冠疫苗】港已接種疫苗總劑次突破500萬　今再多6萬人打針
今日 21:37
【新冠疫苗】港已接種疫苗總劑次突破500萬　今再多6萬人打針
【7.21暴動案】首被告被裁定罪名不成立獲釋　律政司就裁決提出上訴
今日 21:26
【7.21暴動案】首被告被裁定罪名不成立獲釋　律政司就裁決提出上訴

你可能感興趣

【DSE2021】林鄭月娥稱世界並非「一試定終身」　重申香港前景非常好對年輕一代有信心
今日 21:59
【DSE2021】林鄭月娥稱世界並非「一試定終身」　重申香港前景非常好對年輕一代有信心
【新冠疫苗】港已接種疫苗總劑次突破500萬　今再多6萬人打針
今日 21:37
【新冠疫苗】港已接種疫苗總劑次突破500萬　今再多6萬人打針
【7.21暴動案】首被告被裁定罪名不成立獲釋　律政司就裁決提出上訴
今日 21:26
【7.21暴動案】首被告被裁定罪名不成立獲釋　律政司就裁決提出上訴
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 家居 山頂廣場 The Peak Galleria 太古城中心 Cityplaza 太古廣場 Pacific Place 太古城 食物及衞生局

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】