【強制檢測】沙特領事女兒疑家居檢疫時落街　太古城ZARA及APITA納強檢

▲ 染疫沙特領事女兒居於太古城唐宮閣。（陳國峰攝）

食物及衞生局今日（21日）發出強制檢測公告，要求於指定期間，曾身處5個指明地方的人士，於7月23日或之前接受核酸檢測。因應今日（七月二十一日）錄得的一宗輸入個案，以及早前一宗患者在過去21天曾在本港居住的輸入個案曾到過的4個指明地方，已被納入強制檢測公告。

其中沙特領事的13歲女兒，按相關豁免人士規定，上周五抵港後於太古城唐宮閣家居隔離；之後女病人7月17日發病，今日證實確診。然而她疑於7月17至20日家居隔離期間外出，衞生防護中心指她曾到過太古城ZARA及APITA，另外昨日也公布她到過山頂廣場、東涌東薈城及纜車站，有關處所需納入強制檢測。

另外，屯門安定幼兒學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該學校也被納入今日的強制檢測公告。

7月21日的檢測公告詳情：

（需於7月23日或之前檢測，如受檢人士於7月19日至21日已進行檢測，會視為已遵從強制檢測公告規定。）

A. 涉及今日確診的2宗L452R輸入個案：

1. 金鐘太古廣場4樓407號鋪Emmer Pizzeria & Cafe，6月30日中午至下午2時曾身處該食店 2. 中環擺花街46號中晶商業大廈20樓Venture Studios Hong Kong，7月2日下午3時至5時曾身處該場所 3. 太古城中心地下及地庫APITA，7月20日中午至下午6時曾身處該場所 4. 太古城中心Zara，7月19日下午6時至10時曾身處該場所

B. 其他（已接種疫苗者，毋須檢測）

1. 屯門安定幼兒學校，7月8日至7月21日期間曾身處超過2小時者

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責任編輯：吳卓峰