【國安法】國安處拘5人涉串謀發布煽動刊物　據悉被捕人為言語治療師總工會成員

▲ 警方國安處經深入調查，今日（22日）在全港多區拘捕2男3女，年齡介乎25至28歲，涉嫌串謀發布煽動刊物。

警方國安處經深入調查，今日（22日）在全港多區拘捕2男3女，年齡介乎25至28歲，涉嫌串謀發布煽動刊物，違反《刑事罪行條例》第10條。據了解，被捕人士屬香港言語治療師總工會的成員，涉案的刊物包括兒童繪本。

警方指，被捕男女為工會成員，他們涉嫌於去年年中至今年串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖引起公眾特別是年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。

國安處同時凍結涉案工會約16萬元資產。被捕男女現正被扣查，而行動仍然繼續，警方不排除再有人被捕。

警方提醒市民，發布煽動刊物屬嚴重罪行，首次定罪已可被判處監禁兩年。市民必須認清事實，絕對不能姑息及美化暴力，更不可讓下一代被失實及歪曲的資訊煽動而誤入歧途。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙